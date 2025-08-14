Ecclestone : Hamilton et Ferrari, deux entités ’politiques’ potentiellement explosives

L’ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, a renouvelé ses critiques à l’encontre de Lewis Hamilton, affirmant que le recrutement de Ferrari pour la saison 2025 n’était pas "la bonne décision".

Il estime également que la réponse « politique » d’Hamilton aux difficultés de l’équipe est "typique" du septuple champion du monde.

Hamilton a semblé semer le doute sur son propre avenir lors du récent Grand Prix de Hongrie, où il n’a pu se qualifier que 12e sur la grille, son coéquipier Charles Leclerc signant la pole position.

Le quadragénaire, qui n’a remporté que deux victoires au cours des trois dernières saisons et demie, s’est qualifié à plusieurs reprises de nul et inutile avant de suggérer à Ferrari d’envisager son remplacement.

Hamilton, qui a eu plusieurs échanges radio tendus avec le nouvel ingénieur de course Riccardo Adami au cours de la première moitié de la saison, a ensuite évoqué de potentiels problèmes en coulisses à Maranello.

Interrogé sur la frustration de voir Ferrari et Hamilton en difficulté, Ecclestone a déclaré : "C’est tout simplement incroyable."

"Ferrari a bien fonctionné sous la direction de Jean Todt, lorsqu’il a recruté Michael [Schumacher] et de nombreux autres membres du personnel de Benetton."

"Pour l’instant, je ne peux rien dire de négatif sur le personnel italien qui travaille chez Ferrari."

"Mais je pense que l’équipe a besoin de quelqu’un pour prendre les choses en main, trouver la bonne direction et faire le travail."

"Je ne suis pas sûr que recruter Lewis ait été la bonne décision."

"Lewis est évidemment talentueux, mais il a un côté politique, ce qui est typique de Ferrari et de lui. Alors les deux ensemble, ça peut être explosif si ça continue de mal se passer."

"Mais il pourrait renaître, ce qui serait bon pour lui et pour Ferrari."