Cardile révèle ce qu’il doit à Marchionne, et le conseil donné par l’ancien PDG de Ferrari

Enrico Cardile (photo en haut), ancien directeur technique châssis de Ferrari devenu directeur technique d’Aston Martin F1, a révélé comment sa rencontre avec Sergio Marchionne (en bas), l’ancien PDG de Ferrari, avait changé sa manière de voir les choses.

Ayant intégré la Formule 1 et découvert le poids des attentes publiques qui pèsent sur la division F1 de Ferrari, Cardile a révélé qu’il avait reçu un conseil de Marchionne, éviter de lire les gros titres et les articles des médias, afin de garder l’esprit clair et de ne pas se laisser stresser par ce qui s’écrivait à son sujet.

"Je peux mentionner Marchionne, qui m’a un jour dit ’Cardile, ne lis pas. Ne lis pas ça. Les médias, n’y prête pas attention. Oublie-les. Ne lis pas, ne fais pas attention’. Au final, c’est la meilleure chose à faire, la seule chose que tu devrais faire" a raconté Cardile dans le podcast Beyond the Grid.

"J’ai mis un peu de temps avant d’appliquer ce conseil, parce que, quand tu lis, tu connais exactement l’histoire. Tu sais tout. Quand tu lis quelque chose, parfois, cela te met vraiment en colère."

"Le problème, quand tu es directeur technique, c’est de gérer les conséquences de ce que tu lis dans les nouvelles sur Internet ou ailleurs, au sein de l’organisation, peut-être avec des personnes concernées par certains commentaires auxquels il faut prêter attention."

"En ampleur, clairement non. Mais oui, tu es reconnu. Parfois, il y a des gens qui aiment tellement Ferrari, la F1 en Italie, qu’il y a beaucoup de personnes qui connaissent les principaux membres de l’équipe."

Initialement aérodynamicien en GT avec l’équipe italienne, il détaille comment Marchionne a été celui qui est venu le chercher pour l’envoyer en Formule 1 : "C’est arrivé qu’à un certain moment, en juin ou juillet 2016, j’aie été appelé pour une conversation avec Sergio Marchionne."

"Je ne savais même pas pourquoi Marchionne voulait me parler, et donc j’ai eu cette conversation d’une heure avec lui, sans savoir exactement pourquoi il me posait des questions sur plein de sujets différents : ’Que penses-tu de ce gars ? Que penses-tu de l’autre ? Que penses-tu de la F1 ? Pourquoi, selon toi, ils ne gagnent pas ?’ et ce genre de choses."

"Mais je suis sorti après une heure sans avoir vraiment compris pourquoi. Et j’ai découvert quelques jours plus tard que Marchionne avait décidé que mon avenir serait en F1, et du jour au lendemain, j’ai été transféré à la F1."

L’Italien retrouve chez Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin, ce qu’il voyait chez Marchionne : "Bien sûr, il y en a beaucoup. Ce sont des personnalités très similaires, tous deux visionnaires et inspirants. Ils ont une vision, ils agissent, et ils ont une énergie telle qu’ils inspirent les gens."

Marchionne était bien connu pour être un patron exigeant, et Cardile a reconnu que leurs conversations n’étaient pas toujours simples, qui l’intimidait et provoquait souvent des discussions animées entre eux.

"Il était exigeant. C’était vraiment un défi. Parce qu’il avait l’habitude de poser des questions simples, nécessitant des réponses simples, mais après un processus complexe de réflexion pour trouver exactement quelle était la bonne réponse."

"Sous cet aspect, c’était extrêmement exigeant. C’était un homme très exigeant, direct et tranchant. Je ne me suis jamais senti intimidé par Marchionne, mais peut-être que c’est simplement moi."

Alors que Cardile s’est depuis forgé une réputation solide en Formule 1, il ne se prédisposait pas à ce type de compétition, et que ça n’était pas forcément un rêve pour lui, avant d’avoir cette chance inattendue.

"Pas vraiment. Je veux dire, c’était mon rêve quand j’ai décidé d’étudier l’ingénierie aérospatiale. J’ai fait ces études pour comprendre pourquoi les formes d’une voiture de F1 sont comme elles sont."

"Mais ensuite, j’ai commencé à travailler sur des voitures de route, j’ai développé ma carrière là-bas. Je n’aurais jamais pensé qu’après tant d’années, j’aurais l’opportunité d’aller en F1 dans un rôle important. Cela a été vraiment un choc."