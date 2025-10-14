’Ça semble très prometteur’ : Red Bull et Ford vont-ils éviter un fiasco en 2026 ?

Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, a tenu des propos qui semblent aller à l’encontre des rumeurs faisant état d’inquiétudes autour du projet 2026 de V6 hybride conçu par Red Bull Powertrains et Ford.

Les propos à ce sujet ont souvent été alarmistes, mais les propos tenus par l’ingénieur tricolore semblent aller vers une meilleure situation que ce qui était attendu du côté de Milton Keynes.

"Concernant le groupe motopropulseur, c’est difficile à dire, mais cela semble très prometteur" a déclaré Waché à RN365, avant de tempérer les attentes sur le plan du châssis. "Pour la voiture, il y a de nouvelles réglementations aérodynamiques et c’est difficile à dire."

"Il y a beaucoup à découvrir, difficile de savoir quelles idées auront les autres. Normalement, on apprend beaucoup en voyant la voiture des autres, on essaie de comprendre ce que tout le monde fait. J’espère que nous trouverons une bonne direction, mais on ne sait jamais."

Red Bull a perdu du terrain cette année après la série de titres remportés par Max Verstappen au cours des quatre dernières saisons. Cependant, un développement positif et continu a permis à Red Bull de revenir dans la course en tête du peloton.

Après avoir mis en place une dynamique positive suite à un début de saison difficile, Waché a expliqué que le bon développement doit se poursuivre l’année prochaine : "C’est aussi très important pour l’année prochaine, cet aspect-là aussi, que nous continuions."

"Tout ce que nous comprenons, même s’il s’agit d’un règlement différent, en termes de caractéristiques, en termes de ce dont le pilote a besoin, et Yuki, ce sera le même problème l’an prochain. Même si on l’obtient d’une manière différente."