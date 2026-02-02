Mercedes F1 assume un ’plagiat éhonté’ face à la concurrence

La Formule 1 s’est retrouvée à Barcelone la semaine dernière pour un premier test en commun avec les monoplaces 2026. L’occasion pour Mercedes F1, comme pour ses rivales, de voir enfin les solutions techniques apportées par toutes les équipes... et s’en inspirer !

Le directeur technique, James Allison (à gauche sur la photo), a en effet révélé que l’équipe n’hésitait pas une seule seconde à étudier les autres voitures pour comprendre ce qui a été fait dans les autres teams, et creuser du côté de ces idées pour voir s’il faut rapidement les adopter.

Alors qu’il avouait un plagiat qu’il qualifie d’assumé entièrement, l’ingénieur britannique a assuré que toutes les équipes font la même chose dans le paddock, et que c’est inhérent à ce qui a toujours été fait.

"Bien sûr ! Tout le monde passe l’année complète à concevoir ces voitures, à travailler dans un tourbillon sur ce qu’on fait pour trouver le maximum de performance, mais en sachant qu’il y a d’autres groupes qui font la même chose, qui luttent contre les mêmes défis et y parviennent différemment" a déclaré Allison.

"Donc quand tout le monde arrive dans la lumière, on regarde les designs pour voir ce qu’ils ont trouvé et ce qu’on a raté, on prend le maximum de photos que l’on peut, et si on voit quelque chose de difficile à comprendre, on met des gens dessus. Si on voit quelque chose qu’on a raté, on met des gens dessus."

"La raison pour laquelle nous sommes des plagiaires éhontés, c’est parce que nous savons que tous nos rivaux le font également. Cela fait partie de notre sport, on fait ce qu’on peut avec nos compétences, et quand tout le monde se regroupe, on voit ce qu’on fait les autres et on essaie d’apprendre de cela."