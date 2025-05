Briatore : La F1 devrait tout simplement annuler les règles 2026

Flavio Briatore estime que la Formule 1 commet une erreur en modifiant la réglementation pour 2026.

Les nouvelles règles techniques radicales pour l’année prochaine et les suivantes, notamment l’électrification accrue des moteurs, ont fait l’objet d’intenses débats ces derniers temps.

Les discussions, menées par Red Bull et Ferrari, favorables à une électrification moins radicale, voire à un retour au V10, n’ont cependant abouti à aucun changement de plan.

Pour Alpine, la transition de 2025 à 2026 pourrait être une excellente nouvelle, car l’équipe abandonne les moteurs Renault d’usine au profit du moteur client Mercedes, pressenti comme le nouveau moteur phare.

Cependant, Briatore, conseiller de l’équipe Alpine F1, n’est toujours pas satisfait.

"Je pense que c’est une erreur de changer les règles car nous en sommes maintenant à un point où nous avons 10 ou 12 voitures à deux dixièmes près les unes des autres, et c’est ce que nous avons toujours espéré."

"C’est ce que nous avons toujours dit vouloir : des voitures très proches les unes des autres et plusieurs pilotes différents remportant des Grands Prix. Alors maintenant, on change les règles ? Je ne vois pas l’intérêt."

L’argument en faveur du changement est que les nouvelles règles ont conduit Honda à revenir sur sa décision de quitter le championnat, tout en incitant Audi à s’y engager. Cadillac-GM s’engage également en Formule 1 en deux temps, avec son équipe en 2026 et son moteur en 2029.

"C’est bien mais... ce n’est pas le problème," répond Briatore. "Il faut en revenir au fondement. Et c’est que nous voulions tous une Formule 1 avec des voitures proches les unes des autres et voir de la bagarre entre les pilotes. Maintenant, c’est le cas. Alors, que faire ? ’Changeons encore !’."

"On verra bien, la suite reste un mystère. Mais très clairement, je n’aurais absolument rien changé aux règles. Que voulons-nous de plus ? Plus que ce que nous voyons aujourd’hui est impossible."