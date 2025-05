Brown préférerait ’voir Verstappen chez Red Bull que chez Mercedes’

Zak Brown n’est pas étonné de voir Red Bull subir des difficultés après la vague de départ de ces deux dernières années. Le PDG de McLaren F1 s’étonne en revanche de la manière dont Christian Horner et Helmut Marko assurent que cela n’a jamais impacté l’équipe de Milton Keynes.

"Perdre des hommes comme Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley, et sûrement d’autres, n’est pas si surprenant. Et d’après ce que j’ai lu, Red Bull dit surtout qu’ils ne lui manqueront pas" s’étonne Brown.

"Mais il semble que ce soit le cas. Rob Marshall travaille maintenant pour nous en tant que concepteur en chef et c’est un ingénieur très intelligent. Je vois ce qu’il a apporté à notre équipe. Il fait un travail fantastique."

Interrogé sur les pilotes qui représentent les plus grandes menaces pour Lando Norris et Oscar Piastri, l’Américain est impressionné par Max Verstappen et George Russell, qui ont signé le plus grand nombre de podiums cette année face aux McLaren, ainsi que par un pilote Ferrari.

"En ce qui concerne les pilotes, je vois Max, George et Charles Leclerc comme les plus grands concurrents. Et parmi les équipes, en ce moment, Mercedes. Mais quelqu’un comme Verstappen, par exemple, ne doit jamais être sous-estimé. Un excellent pilote, il suffit de regarder sa récente victoire au Japon."

Brown s’inquiète d’un possible transfert de Max Verstappen chez Mercedes, car Red Bull pourrait ensuite vouloir recruter un de ses deux pilotes. C’est pour cela qu’il a récemment contacté Raymond Vermeulen, le manager de Max Verstappen.

"C’est mon travail d’explorer le marché et de savoir ce qui s’y passe. Je veux être en mesure d’estimer si une pierre peut tomber et provoquer un effet domino. Car cela pourrait relancer l’intérêt pour mon pilote. C’est la raison pour laquelle je me suis renseigné."

Et d’expliquer pourquoi il préférerait voir Verstappen chez Red Bull : "Si vous me posez la question maintenant et si je regarde la situation actuelle, je préférerais voir Max conduire chez Red Bull plutôt que chez Mercedes. Ce que je peux dire, c’est que j’ai une confiance incroyable en Mercedes. Je regarde leurs antécédents en tant que fournisseur de moteurs."

Brown ne s’inquiète pas pour McLaren en vue des changements sur les règles concernant les ailerons et leur flexibilité, avec la directive technique à venir à Barcelone. L’Américain pense que son équipe va réussir à enchainer les défis, notamment grâce à Mercedes.

En effet, il a parfaitement confiance en son partenaire moteur pour la révolution réglementaire de 2026. L’Américain prend d’ailleurs pour exemple la volonté de Red Bull de faire changer le règlement à quelques mois des échéances, ce qu’il pense être une alerte pour l’équipe : "Il y a beaucoup de gens qui veulent que la réglementation des moteurs soit modifiée récemment."

"Si vous pensez que vous êtes compétitif, vous ne voulez rien changer. Chez Mercedes, je vois qu’ils semblent très à l’aise. Tout comme nous le sommes aujourd’hui en ce qui concerne les changements de règles à venir à Barcelone. Mais cela ne veut pas dire que nous restons les bras croisés."