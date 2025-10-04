GP de Singapour, EL3 : Verstappen devance les Mercedes, Hamilton sous enquête

C’est l’heure de la dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour de F1 sur le circuit de Marina Bay, et c’est la dernière occasion pour les pilotes et les équipes de préparer la qualification, mais aussi la course pour demain.

Mais cette séance ne peut pas être une préparation parfaite puisqu’il fait encore jour à Singapour, alors que les deux moments les plus cruciaux du week-end se déroulent quant à eux de nuit.

McLaren va essayer de confirmer les progrès effectués en EL2, d’autant que la fin de séance chaotique laissait penser que d’autres pilotes pouvaient aller chercher le chrono d’Oscar Piastri, qui avait devancé Isack Hadjar.

11h15 : La pluie semble moins menacer la Cité-Etat qu’elle ne le faisait hier, et ces EL3 se dérouleront sur une piste sèche. Néanmoins, elle pourrait encore être une menace pour la suite de la journée ou pour demain.

11h18 : Red Bull est une des deux seules équipes à avoir une nouveauté, et Paul Monaghan, ingénieur en chef, explique pourquoi le team a un aileron avant évolué ici : "Nous avons constaté avec l’avant-dernière itération qu’il y avait encore matière à amélioration. Lorsque les simulations ont promis des temps au tour plus rapides, nous avons construit l’aileron. Notre département de production dispose juste du temps nécessaire avant que nous commencions à travailler sur la voiture de 2026."

11h22 : Après l’annonce de la séparation entre McLaren et son jeune pilote Alex Dunne, il semble se confirmer que l’Irlandais va prendre la direction de la filière Red Bull.

11h30 : C’est parti pour les EL3 !

11h34 : Oliver Bearman signe un chrono de 1’33"986, c’est la première référence du jour.

11h35 : Yuki Tsunoda fait mieux en 1’33"743, et Liam Lawson est encore plus rapide en 1’33"628. Tous les pilotes sont pour l’instant en pneus mediums.

11h36 : Les McLaren sont en piste, et Lando Norris signe un 1’32"379. Oscar Piastri en termine à son tour et se place deuxième à 0"175 de son équipier, plus d’une seconde devant Lawson.

11h37 : Isack Hadjar prend le troisième chrono à une demi-seconde du leader.

11h39 : Tsunoda se place troisième devant Oliver Bearman. Nico Hülkenberg s’intercale en sixième place entre les Racing Bulls.

11h40 : Carlos Sainz s’empare du meilleur chrono en 1’31"960 avec des pneus tendres. Franco Colapinto a tiré tout droit, sans conséquences.

11h41 : Alex Albon prend la deuxième position, lui aussi en pneus tendres. Les pilotes Williams sont les seuls à avoir opté pour ce composé. Charles Leclerc ne prend que le neuvième chrono.

11h42 : Norris améliore à son tour, toujours en mediums, et il se place en tête en 1’31"021. Hadjar se place troisième à une seconde.

11h43 : Max Verstappen et George Russell n’ont toujours pas pris la piste.

11h44 : La FIA a imposé ce week-end un refroidissement des pilotes, car la course se déroulera avec 31 degrés prévus dans l’air, et une forte humidité. Verstappen s’est agacé de cette décision : "Il fait chaud, un peu de transpiration, ce n’est pas grave, et ce gilet rafraîchissant devient chaud au bout de 15 à 20 minutes, donc il ne sert à rien. Je ne suis pas du tout d’accord avec [la décision de la FIA]. C’est un peu ridicule. Nous devons en discuter. En fin de compte, il s’agit simplement de votre propre sécurité, quelle que soit notre opinion à ce sujet. Je ne pense pas qu’ils devraient nous imposer cela."

11h45 : Liam Lawson a encore tapé le mur et a détruit le train avant-droit de sa Racing Bulls VCARB 02 ! Le drapeau rouge est déployé et le Néo-Zélandais, qui s’était déjà crashé hier, dit qu’il va bien, et c’est l’essentiel.

11h53 : La séance va reprendre à 11h54 !

11h58 : Sainz allait améliorer mais il tire tout droit dans son tour rapide. Russell se place quatrième en pneus tendres.

11h59 : Albon s’empare du deuxième chrono avec les pneus tendres, et Verstappen prend le quatrième chrono en mediums.

12h01 : La mi-séance a été franchie et Hamilton prend le quatrième temps, tandis que Leclerc s’élance à l’assaut du chrono.

12h04 : Andrea Kimi Antonelli prend la tête en pneus tendres, avec un chrono 1’30"760.

12h06 : Hamilton a commis une infraction au drapeau rouge et est sous enquête.

12h11 : Russell prend la quatrième position.

12h15 : Leclerc se relance en tendres, et cela va surement être le cas pour plusieurs pilotes.

12h16 : Leclerc signe le meilleur temps en 1’30"651.

12h18 : Hadjar prend le deuxième chrono 0"028 de Leclerc, et Norris en termine avec le meilleur temps en 1’30"292 ! Piastri ne fait pas mieux et se place à trois dixièmes.

12h19 : Hamilton prend la deuxième place, et Verstappen fait mieux que Norris en 1’30"148. Sainz prend la troisième position devant Hamilton.

12h20 : Russell prend le deuxième temps à 0"049, et Antonelli s’empare du quatrième chrono. Les commissaires étudieront l’infraction de Hamilton après la séance.

12h22 : Russell n’est pas parfaitement à l’aise : "Je manque de confiance dans le virage où j’ai eu l’accident hier, l’arrière est à la limite".

12h23 : Tsunoda prend le 16e temps à 1"2 de Verstappen.

12h26 : Hadjar prend le sixième temps en pneus tendres.

12h29 : Gasly ne fait pas mieux que le 19e temps après avoir été gêné, et Antonelli continue à être rapide dans différents secteurs sans mettre bout à bout un tour parfait, mais il prend le troisième temps.

12h30 : C’est la fin de séance !

12h31 : Piastri remonte deuxième et Norris prend le cinquième temps à 0"089, ils sont cinq pilotes en moins d’un dixième !

Verstappen termine donc en tête devant Piastri, Russell, Antonelli et Norris, et ces cinq là se tiennent en 0"089 ! Cela promet pour la qualification, qui s’annonce très serrée.

Sainz est sixième devant Hadjar, Hamilton, Hülkenberg et Leclerc. Albon est 11e devant Bortoleto et les Haas, puis Alonso, Colapinto, Stroll, Tsunoda, Gasly et Lawson, qui n’a pas pu faire de tour en deuxième partie de séance après son crash.