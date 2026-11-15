Pérez prolongé jusqu’en 2029 : Cadillac dévoile son rôle méconnu dans l’équipe

Sergio Pérez a convaincu Cadillac de prolonger son contrat jusqu’en 2029, mais ses performances en piste ne constituent qu’une partie des raisons ayant motivé cette décision. De retour en Formule 1 cette saison après une année d’absence, le Mexicain de 36 ans s’est imposé comme un élément essentiel du développement de la nouvelle écurie américaine. Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, souligne notamment son implication dans le recrutement, ses retours techniques et sa volonté permanente de faire progresser la structure. Une contribution jugée suffisamment importante pour justifier un engagement à long terme, indépendamment des spéculations qui avaient entouré son avenir.

Cadillac n’a pas attendu la fin de sa première saison en Formule 1 pour sécuriser l’avenir de Sergio Pérez. Le constructeur américain a officialisé la prolongation du contrat du Mexicain jusqu’en 2029 à l’occasion du Grand Prix du Mexique, une annonce particulièrement symbolique puisqu’elle coïncidait avec la 300e participation du pilote à un Grand Prix.

Après avoir passé une année loin de la grille, Pérez a retrouvé la compétition en 2026 avec la nouvelle équipe américaine. Ses performances ont convaincu la direction, mais c’est surtout son travail en coulisses qui a pesé dans la décision de lui proposer un nouvel engagement à long terme.

Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, estime que l’ancien pilote Red Bull a joué un rôle déterminant dans la construction de l’écurie depuis ses premiers pas dans le championnat.

"Il a joué un rôle absolument essentiel dans le développement de cette équipe à ses débuts, et le simple fait de voir l’engagement de Checo envers l’équipe montre qu’il méritait cette prolongation. Il était donc logique de la lui accorder", a expliqué Towriss.

"Alors que nous travaillions sur cette prolongation, nous avons réalisé que sa 300e course allait avoir lieu à domicile, au Mexique. C’était donc en quelque sorte le moment idéal pour réunir tous ces éléments."

Si l’annonce a été effectuée devant le public mexicain, "l’accord entre nous avait en réalité été conclu plusieurs mois auparavant, durant l’été."

L’implication de Pérez ne se limite pas au pilotage et aux retours techniques qu’il fournit aux ingénieurs.

Selon Towriss, le Mexicain contribue activement à attirer de nouveaux collaborateurs vers Cadillac, notamment grâce à son expérience et aux relations qu’il a développées au cours de sa longue carrière en Formule 1.

Pour une équipe qui dispute seulement sa première saison, cette capacité à identifier et à convaincre des profils expérimentés représente un atout important.

"Au-delà des résultats en piste et de ses retours sur la voiture, il y a aussi l’aspect humain. Je pense qu’il contribue à susciter de l’intérêt pour l’équipe, notamment en utilisant son réseau de contacts."

"Et il nous pousse constamment à réfléchir à notre développement, à mesure que nous grandissons... Parce qu’aucune équipe sur la grille ne va autant changer que Cadillac Formula 1 Team. Nous sommes une toute nouvelle équipe, nous devons évoluer."

"De plus en plus de personnes s’intéressent à ce projet, et Checo a joué un rôle essentiel pour nous aider à identifier ces talents."

Au milieu de la saison, le nom de Sergio Pérez avait également été associé à Williams, alimentant les interrogations sur son avenir au-delà de sa première année chez Cadillac.

La prolongation annoncée au Mexique a peut-être été trop tardive. Fallait-il décourager d’éventuelles équipes intéressées par ses services pour éviter des rumeurs ?

Dan Towriss assure toutefois que cette considération n’a joué aucun rôle dans la décision.

"Non, ce n’était vraiment pas pour cela", a-t-il répondu.

"Il n’a jamais hésité. Il est resté concentré sur ce projet. Je veux dire, il m’appelle après chaque course. Il a une liste de choses sur lesquelles il veut travailler, et il n’a fait que pousser, pousser, pousser. Nous voulions donc simplement récompenser tous les efforts qu’il avait fournis pendant cette première année par un nouveau contrat et une grande annonce chez lui. Tant pis si cela s’est accompagné de rumeurs pendant quelques semaines."