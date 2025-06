Fittipaldi : Max Verstappen ’porte Red Bull sur ses épaules’

Emerson Fittipaldi pense que Max Verstappen a une maîtrise de sa voiture similaire à celle d’Ayrton Senna. Selon le Brésilien, le quadruple champion du monde est capable de surmonter n’importe quelles conditions au volant, mais aussi son rôle au sein de l’équipe.

"Je pense que Max a atteint un niveau de pilotage incroyable" a déclaré Fittipaldi.

"Il porte maintenant Red Bull sur ses épaules. Il ne conduit pas. Il porte la voiture. Dans des situations comme le Grand Prix du Brésil l’année dernière, j’étais là. C’est incroyable ce qu’il a fait. Je reviens à Ayrton Senna pour comparer son style de conduite, c’est similaire."

Le champion du monde 1972 et 1974 détaille les raisons pour lesquelles il est impressionné par Verstappen.

"Je pense que ce qui est très impressionnant, c’est qu’il est capable d’utiliser 100 % de la voiture à plein temps."

"Il est toujours à la limite de l’équilibre de la voiture, de l’utilisation du maximum d’adhérence disponible dans chaque situation - freinage, virage, milieu de virage, sortie de virage. Il sait parfaitement utiliser les quatre roues."

Outre Verstappen, le Brésilien est fan de Fernando Alonso.

"Je pense que chaque pilote a son propre style, mais je pense que celui qui est très similaire, d’une certaine manière, et je suis un grand fan, c’est Fernando Alonso, parce qu’il est là avec les jeunes lions. Il est fort, il a beaucoup d’âge, mais il est fort mentalement et physiquement. Et j’aime beaucoup Fernando."

Fittipaldi est aussi curieux de voir comment va évoluer la rivalité entre Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren F1.

"Ils ont la pression de la campagne de championnat et ils ont la pression supplémentaire de leurs coéquipiers."

"C’est une double pression. Il ne s’agit pas seulement d’essayer de gagner le championnat, mais aussi de la concurrence des deux. A un moment donné, je ne sais pas quand cela arrivera, quelqu’un aura vraiment plus de points au championnat. Je ne sais pas ce que Zak Brown ou Andrea Stella vont faire à ce sujet."

"Ils ont maintenant des opportunités ouvertes. Cela dépend de la chance que chacun aura d’obtenir plus de points que l’autre et de la proximité du troisième au championnat. Si ce n’est pas le cas, nous nous battrons entre les deux jusqu’à la fin du championnat."