Bilan de mi-saison F1 2026 : Mercedes au top mais sans la domination attendue

Mercedes F1 a abordé la trêve estivale dans une position que nombre de ses rivales auraient volontiers acceptée : leader des deux championnats après onze Grands Prix, avec 72 points d’avance chez les constructeurs et Kimi Antonelli solidement installé en tête du classement pilotes. Pourtant, derrière cette domination statistique se cache une frustration certaine dans les rangs de l’écurie allemande, qui estime avoir abandonné trop de points en chemin.

Les Flèches d’Argent ont effectivement réalisé un début de saison impressionnant, remportant les six premiers Grands Prix de l’année. Mais leur rendement s’est nettement infléchi depuis, avec seulement deux victoires lors des cinq manches suivantes. Ferrari en a subtilisé deux, McLaren une.

Sur le papier, Mercedes n’a guère de raisons de se plaindre. Kimi Antonelli possède 50 points d’avance sur Lewis Hamilton, son plus proche poursuivant, tandis que l’équipe de Brackley devance Ferrari de 72 unités au classement constructeurs.

Mais les performances de la W17 ont parfois laissé entrevoir un potentiel supérieur à celui traduit par les résultats. Plusieurs incidents de fiabilité ont notamment empêché Mercedes de convertir son avantage en points.

George Russell en a fait les frais au Canada, où il a abandonné alors qu’il occupait la tête de la course à la suite d’un problème lié à l’unité de puissance. 25 points envolés. Quelques semaines plus tard, à Barcelone, Antonelli était deuxième lorsqu’une nouvelle défaillance l’a contraint à renoncer. 18 points là aussi.

Mercedes a par la suite identifié des problèmes de batterie au sein de son unité de puissance HPP comme étant à l’origine de ces deux abandons.

Ces difficultés ne se sont d’ailleurs pas limitées à l’équipe d’usine. Les écuries clientes de Mercedes ont elles aussi été confrontées à des problèmes de fiabilité, renforçant l’impression que la nouvelle unité de puissance introduite pour 2026 n’a pas encore atteint le niveau de robustesse espéré.

A Silverstone, Antonelli a souffert cette fois d’une défaillance au niveau de sa roue avant. 15 à 18 points envolés. Et en Belgique comme en Hongrie, Russell a souffert de bugs moteur lors de ses départs, avec là encore de nombreux points envolés, plus difficiles à quantifier car le Britannique a été éliminé dès le 1er tour à Spa.

Toto Wolff s’est montré particulièrement critique au sujet de son unité de puissance ces dernières semaines. Le directeur de Mercedes avait notamment estimé que son équipe ne pouvait pas prétendre au championnat si elle continuait à perdre autant de points importants à cause de problèmes de fiabilité ou de bugs opérationnels.

Avant le Grand Prix de Hongrie, l’Autrichien avait encore reconnu que Mercedes n’avait pas suffisamment transformé sa compétitivité en résultats, évoquant des problèmes "auto-infligés".

Pour James Allison, directeur technique de Mercedes qui partage manifestement cette frustration, le bilan comptable ne raconte donc pas toute l’histoire.

Interrogé sur le bilan à mi-saison de son équipe, Allison a livré une réponse particulièrement franche.

"Cela peut sembler un peu mesquin, mais probablement pas aussi satisfait que je le souhaiterais. Si quelqu’un nous avait proposé cette position avant le début de la saison, je l’aurais immédiatement acceptée. Mais compte tenu de la compétitivité de la voiture que nous avons eue cette année, je pense que nous aurions dû marquer davantage de points que nous ne l’avons fait."

Antonelli confirme, Russell décroche

La situation des deux pilotes illustre également les sentiments contrastés qui règnent chez Mercedes.

En début de saison, il semblait acquis que le pilote Mercedes qui prendrait l’avantage serait sacré champion du monde. C’est toujours probable, mais la menace représentée par les écuries rivales s’est accentuée lors des dernières courses.

Antonelli est devenu la principale force du championnat. Pour sa deuxième saison seulement en Formule 1, l’Italien a pris les commandes du classement et possède désormais 50 points d’avance sur Hamilton (Ferrari), tout en devançant son équipier Russell de 59 unités. À l’inverse, Russell traverse une période plus délicate après avoir longtemps été considéré comme le leader naturel de Mercedes.

Rien, dans la forme affichée par Kimi Antonelli lors de sa saison de débutant, ne laissait présager qu’il battrait son coéquipier avec une telle netteté douze mois plus tard. Pourtant, à la trêve, c’est bien Antonelli qui compte une avance précieuse sur l’autre pilote Mercedes.

La situation est bien différente de celle d’il y a un an. À l’issue de la saison européenne en 2025, Antonelli était mené 15 à 1 par George Russell en qualifications. Il a terminé la saison avec moins de la moitié du total de points de son coéquipier.

Mais après une mi-saison difficile, consécutive à une évolution de la Mercedes qui n’a pas donné les résultats escomptés, Antonelli a réalisé une remontée impressionnante en fin d’année. Il est monté sur le podium à deux reprises lors des quatre dernières manches.

Si la victoire de Russell en ouverture de saison, en Australie, semblait annoncer la couleur, Antonelli a balayé ces illusions en remportant les cinq courses suivantes. Il a certes bénéficié de circonstances favorables, Russell a rencontré des problèmes techniques en qualifications à Shanghai et a été contraint à l’abandon alors qu’il menait à Montréal, mais il a aussi semblé fondamentalement plus à l’aise au volant de la Mercedes W17 que son coéquipier.

La fréquence inhabituelle de problèmes sur les Mercedes, ainsi que les difficultés spécifiques rencontrées par Russell en matière de vitesse de pointe à Silverstone et à Spa, ont encore complexifié la donne. La voiture d’Antonelli n’a pas été épargnée, subissant une panne en Espagne et la casse d’un élément à Silverstone. Dans l’ensemble, Russell a sans doute joué de malchance, mais pas au point de justifier un écart de 59 points. Antonelli mène ce championnat par le mérite, et Russell devra puiser dans ses ressources durant la seconde moitié de la saison s’il veut éviter une défaite cuisante.

Une deuxième moitié de saison pour corriger le tir

Le potentiel de la W17 n’a donc pas toujours été converti en résultats, qu’il s’agisse des problèmes de fiabilité ou d’autres occasions manquées.

"Il y a une certaine frustration à ce sujet dans toute l’équipe," reconnaît Allison.

Pour autant, cette frustration ne doit pas masquer l’opportunité qui se présente désormais à Mercedes. La première moitié de saison a démontré que l’équipe possède une monoplace capable de jouer régulièrement la victoire. Elle doit désormais parvenir à exploiter ce potentiel de manière plus constante, alors que ses rivales travaillent activement à réduire l’écart.

Le championnat est donc loin d’être joué. L’avance de Mercedes constitue une marge confortable, mais les points abandonnés au cours des onze premières manches pourraient peser lourd lorsque la saison entrera dans sa phase décisive.

L’écurie doit donc résoudre ses problèmes de fiabilité et poursuivre le développement de sa W17, tout en évitant de reproduire les erreurs qui lui ont déjà coûté cher.

"Cela signifie que nous attendons avec impatience la deuxième moitié de la saison et l’occasion de corriger certaines de ces occasions manquées," admet Allison.

Mercedes reste en position idéale à mi-saison. Des évolutions importantes arrivent. La W17 a offert à l’équipe une avance significative dans les deux championnats, encore faut-il désormais que sa fiabilité et son exécution, soient à la hauteur de ses performances. De son côté, George Russell doit clairement hausser son niveau de jeu.

Le bilan de mi-saison : solide et fragile à la fois !

Les points positifs

Deux domaines sautent aux yeux, à commencer par la voiture. Mercedes a indéniablement démontré qu’elle disposait du meilleur package global sur la première moitié de la saison, remportant huit des onze premières courses. Lorsqu’elle n’a pas gagné, l’écurie est tout de même montée sur le podium, le tout sans avoir encore apporté d’évolutions majeures à sa monoplace. Si l’on ajoute à cela un autre atout majeur, la forme, la régularité et la capacité de Kimi Antonelli à gérer la pression du championnat jusqu’ici, Mercedes a de quoi se réjouir.

Les points négatifs

Malgré tout cela, Mercedes a aussi des motifs d’inquiétude. George Russell a connu des difficultés par moments, une situation aggravée par divers problèmes opérationnels et de fiabilité qui ont freiné le pilote britannique. Si Russell peut déplorer sa malchance, il n’est pas le seul à avoir rencontré des soucis. Le fait que Mercedes n’ait décroché qu’un seul double podium (sans pour autant réaliser de doublé) depuis ses deux doublés initiaux en début de saison est frappant, compte tenu du potentiel de la voiture. Mercedes devrait être hors de portée, mais ces problèmes ont redonné espoir à ses poursuivants.

L’objectif

Mercedes doit remporter les deux championnats d’ici la fin de la saison, et idéalement le faire sans qu’aucun des deux pilotes n’ait le sentiment, au terme de l’année, que la lutte n’a pas été équitable.

Le duel Russell-Antonelli à mi-saison

Qualifications : Russell 4-7 Antonelli

Course : Russell 4-7 Antonelli

Sans grande surprise, compte tenu de sa position de leader au championnat pilotes, Kimi Antonelli a également pris l’avantage dans les duels internes chez Mercedes. L’Italien a devancé George Russell lors des qualifications à sept reprises sur onze, décrochant la pole position lors de six de ces séances.

Ces statistiques se reflètent également dans les résultats en course : Antonelli a franchi la ligne d’arrivée devant Russell lors de sept Grands Prix, s’imposant à six reprises. Russell, en revanche, a connu un peu plus de malchance, enregistrant deux abandons contre un seul pour Antonelli.