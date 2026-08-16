Cadillac avait surement ’des attentes plus élevées’ autour de son projet en F1

Günther Steiner pense que le début de saison de Cadillac F1 a été décevant, notamment pour le propriétaire General Motors, et que c’est la raison pour laquelle Graeme Lowdon a été remplacé au poste de directeur de l’équipe par Marcin Budkowski. Mais l’ancien patron de Haas a également souligné les difficultés pour une nouvelle équipe arrivant en Formule 1 et pense que la patience est de rigueur.

Cadillac court toujours après son premier point en Formule 1. La 13e place de Valtteri Bottas en Chine constitue le meilleur résultat de l’équipe américaine jusqu’à présent, même si Sergio Pérez avait franchi la ligne dixième à Monaco avant d’être pénalisé. Steiner est convaincu que Cadillac s’attendait à mieux.

"Ils ne sont pas très bons, c’est le moins qu’on puisse dire. Il faut être honnête à ce sujet" a-t-il noté dans le podcast Up To Speed. "Je pense que l’attente d’une grande entreprise comme Cadillac est certainement meilleure, elle est plus élevée que cela."

"La F1 est brutale en ce sens, et la F1 a une chose que beaucoup de gens qui n’y ont pas été sous-estiment : en F1, on ne peut pas gravir les échelons comme on le fait au football. Vous allez en troisième ligue, en deuxième, puis en première ligue."

"Non. En F1, vous ne pouvez pas faire F3, F2, F1. Vous arrivez par le côté avec les meilleurs des meilleurs, et ce n’est pas facile, il faut en être conscient, il faut en avoir conscience. Contre qui allez-vous concourir."

"Parfois, les gens se laissent emporter en pensant ’je peux faire mieux que ça’. Mais le niveau en Formule 1 est très élevé. Ce sont les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes. Tout est au sommet, et l’industrie elle-même est tellement sophistiquée. Rien que comprendre la sophistication, sans même la reproduire, est difficile. Surtout si vous n’y avez pas été."

"C’est facile de parler de ce qu’on a. Vous avez beaucoup de gens autour de vous pour vous dire : "Oui, tu peux faire ça parce que tu as cette personne formidable avec une tonne d’argent. Vous pouvez acheter du talent, le faire venir, mais pour les attirer, ce n’est pas seulement une question d’argent."

"Il vous faut une vision. Je pense qu’il y a des choses qu’ils font très bien, je dois l’admettre. Mais sur le plan de la compétition, ils ne sont pas là où je pense qu’ils s’attendaient à être. Je pense qu’ils s’attendaient à commencer un peu plus lentement que tout le monde parce qu’ils sont nouveaux, et à rattraper leur retard."

"Mais en F1, c’est l’inverse qui se passe. Vous essayez de rattraper des gens qui étaient déjà devant vous auparavant, et vous essayez de combler votre retard. Alors pour qui diable vous prenez-vous ?"

"Ce sont les meilleurs des meilleurs, et tout d’un coup vous devez rattraper votre retard, et pour rattraper votre retard vous devez être meilleur qu’eux. Mais si vous étiez aussi bon qu’eux, pourquoi n’êtes-vous pas déjà là avec eux. C’est une chose très difficile à faire."

"Mais pour tout le monde, pour n’importe qui, pas seulement pour les gens de Cadillac. Ce n’est pas personnel contre qui que ce soit chez Cadillac. C’est juste très difficile. Si vous vous y lancez, vous devez y aller les yeux grands ouverts."

Steiner a également remis en question la motivation et l’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac, et a attribué à Pérez une note de C pour sa performance globale jusqu’à présent, louant ses efforts incessants au volant d’une machine non compétitive et souvent peu fiable.

"Il fait mieux que son coéquipier. C’est un C, et il fait des efforts, mais si la voiture ne tombe pas en panne, elle est lente. Que peut-il y faire ? Vous les jugez sur les efforts qu’ils fournissent parce qu’il est si facile d’être frustré au point de ne plus rien faire. Bravo à Checo, et un peu à Valtteri, ils continuent de pousser avec ce qu’ils ont, et ce n’est pas facile à faire."

En revanche, l’Italien a été plus sévère avec Bottas, qu’il juge moins performant, et dont il met en cause la motivation face aux performances modestes de Cadillac.

"Je pense que nous devons lui donner un D. Pérez est tout simplement meilleur que lui en ce moment. Ce que Pérez essaie de faire, je pense que Valtteri a un peu abandonné. S’ils doivent changer un pilote, je pense évidemment qu’ils vont changer Valtteri. Ses résultats ne sont pas aussi bons."

"Je pense que Valtteri s’attendait à autre chose, mais pas à ça. Maintenant c’est du genre ’bordel oui, je me retrouve à piloter une Formule 1, mais j’avais un bon travail chez Mercedes en tant que pilote de réserve. J’étais dernier en tant que pilote de réserve parce que je ne participais pas, et maintenant je dois faire tous ces efforts pour être dernier’."