Barcelone n’exclut pas une alternance pour sauver sa place

Il est possible que le Grand Prix de Barcelone soit sauvé en acceptant la proposition de la F1 d’effectuer une rotation annuelle de certains événements européens clés.

Aucune annonce n’a eu lieu lors du week-end catalan pour 2026 (quel nom pour la course de l’an prochain, la dernière au contrat), alors que Madrid deviendra certainement le GP d’Espagne, mais les discussions sont toujours en cours.

"La meilleure cuisson est la cuisson lente," a déclaré le ministre du commerce catalan, Miquel Samper concernant ce manque de communication inquiétant de la F1.

"Petit à petit, petit à petit. Cela prend quelques jours, quelques semaines, quelques mois - nous verrons bien."

Il a déjà été annoncé que Spa-Francorchamps ne maintiendrait son célèbre Grand Prix en vie qu’en n’accueillant pas la F1 chaque année, et Barcelone ne l’exclut pas.

"Il y a plusieurs possibilités sur la table. Il y a deux parties qui négocient et qui ne sont pas mineures. Il s’agit d’un gouvernement entier et de la Formule 1."

"Il y a donc de nombreuses possibilités, et c’est pourquoi les choses traînent en longueur. Nous analysons tous les avantages et les inconvénients, mais vous ne pouvez même pas imaginer la demande des pays qui souhaitent accueillir des Grands Prix. Cela demande donc beaucoup de professionnalisme dans la gestion et beaucoup de discrétion."