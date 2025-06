Stroll s’est-il blessé lors d’un accès de colère dans son garage ?

Le retrait soudain de Lance Stroll du Grand Prix d’Espagne pourrait être plus complexe qu’il n’y paraît.

Le Canadien, dont le père milliardaire Lawrence est propriétaire de l’écurie Aston Martin F1, a roulé en Libres 1, 2 et 3 et s’est qualifié à Barcelone, puis a déclaré forfait suite à une ancienne blessure à la main et au poignet.

Stroll a subi une intervention chirurgicale en 2023 après une chute de vélo et, selon l’écurie, une nouvelle intervention était nécessaire de toute urgence pour corriger ces problèmes.

Cependant, immédiatement après sa 14e place aux qualifications, Stroll n’avait pas respecté la procédure de pesée post-qualification obligatoire : il serait resté cinq minutes au garage avant de s’exécuter.

Des informations ont depuis circulé selon lesquelles il a perdu son sang-froid dans le garage pendant ce temps, insultant plusieurs membres de l’écurie et cassant plusieurs objets.

Aston Martin F1 n’a pas tout confirmé dans un premier temps mais admet que Stroll était "énervé". Mais elle nie tout lien entre sa colère et le fait d’avoir frappé dans des objets et sa blessure au poignet ou son forfait. Stroll ayant déclaré forfait après les qualifications, l’écurie n’a pas pu le remplacer par un pilote de réserve.

Le directeur de l’équipe, Mike Krack, a donc été interrogé sur cette colère. Il ne l’a pas nié, mais il en a dit plus et n’a pas nié que son pilote avait en effet cassé des éléments dans le stand.

Et à la question de savoir si Stroll avait "aggravé sa blessure en fracassant quelque chose", il a répondu : "Non, non."

"Tout d’abord, j’étais sur le muret des stands et je n’ai rien entendu. Donc je ne pourrai pas vous en dire plus. Mais on m’a dit que ce n’était pas lié avec sa blessure."

Il est désormais fort probable que Stroll manque sa course à domicile à Montréal dans deux semaines. Felipe Drugovich serait le remplaçant le plus probable, même si le Brésilien de 25 ans est prévu au Mans.

Mike Krack, directeur de piste d’Aston Martin, a déclaré : "Nous devons attendre de voir ce que les prochains jours nous réservent. À ma connaissance, d’autres tests et examens auront lieu dans les jours à venir."

"Pour le Canada, c’est assez simple pour nous : le plan A est de mettre Lance au volant. Si cela ne fonctionne pas, il nous faut un plan B, mais l’objectif est de nous assurer que le plan A fonctionne d’abord."

"Nous ne réfléchissons pas encore à un remplaçant. Nous attendrons de voir ce que les prochains jours nous réservent, puis nous prendrons une décision."