Audi F1 est ’loin’ de ses objectifs idéaux mais ’continue à progresser’

Audi F1 a connu une très bonne journée à Bahreïn pour débuter la dernière semaine de pré-saison. Gabriel Bortoleto a bouclé son après-midi avec 71 tours au compteur, aucun problème, et un chrono raisonnable signé durant la dernière partie de la journée.

Avant de prendre le volant de la R26, il a expliqué en conférence de presse qu’il s’attend à voir d’autres progrès de la part d’Audi dans les prochains jours et les prochaines semaines, afin d’arriver avec le plus d’aisance et de confiance possible en Australie.

"On s’attend à évoluer et continuer à régler les problèmes de la semaine dernière. Il y a encore beaucoup de travail, on est la seule voiture avec le moteur Audi, et tout ce qu’on fait en piste, c’est du travail qui nous permet d’avancer, donc on espère continuer à progresser et être prêts pour Melbourne" a déclaré Bortoleto.

Jonathan Wheatley, le team principal de l’équipe, a rappelé de nouveau le travail déjà accompli par l’équipe pour en arriver à ces tests avec une telle fiabilité. Néanmoins, il ne sous-estime pas la charge de travail restante.

"On a beaucoup parlé des ambitions du projet, et ce qu’on a réussi est incroyable. On était les premiers à faire rouler une Formule 1 de nouvelle génération et tout le monde comprend ce que ça implique et le nombre de choses réussies pour y arriver" s’est félicité le Britannique.

"Cela montre aussi l’ambition de l’équipe, et le travail incroyable effectué par tout le monde à Neubourg, Hinwil et Bicester. Il y a eu énormément de travail car ce n’est pas juste un nouveau moteur, c’est un nouveau groupe propulseur complet."

"Être là où nous en sommes et compléter autant de roulage que nous avons réussi la semaine dernière est incroyable, mais c’est un long voyage et nous sommes encore loin de là où nous voudrions idéalement nous situer."

Avant Bortoleto, Nico Hülkenberg avait lui-même réalisé près de 50 tours de piste, soit quasiment 300 kilomètres, et avait continué à engranger les données pour mieux comprendre la R26 et son moteur.