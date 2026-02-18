Bottas salue ’un bon point de départ’ pour Cadillac F1 et veut voir ’des progrès’

Valtteri Bottas a roulé ce mercredi après-midi à Bahreïn et le pilote Cadillac F1 a bouclé 35 tours du circuit de Sakhir. Une journée un peu frustrante alors que l’équipe a semblé à la peine pour faire descendre ses chronos face aux autres teams.

Mais pour le Finlandais, l’important n’est pas de savoir où se situe la toute nouvelle équipe à l’heure actuelle, alors que tout le monde s’attend à la voir en fond de grille. Selon lui, l’objectif est d’afficher une très bonne progression dans tous les domaines au fil de la saison.

"Une année réussie pour nous, en tant qu’équipe, serait de voir des progrès clairs. Il ne s’agit pas de savoir d’où nous partons, car l’équipe a déjà fait un travail exceptionnel pour avoir une voiture, être ici et rouler" a déclaré Bottas.

"Ce n’est pas la question de savoir où nous sommes au début, mais plutôt de voir où nous terminons. Nous voulons voir ces progrès, rendre la voiture plus fiable et plus rapide, devenir meilleurs en tant qu’équipe, et ça nous fait un bon point de départ et de bons objectifs pour cette année."

Durant la matinée, Sergio Pérez avait été touché par un problème mécanique qui a retardé son entrée en piste, ne lui laissant le temps de faire que 24 tours au total avant de céder sa place à son équipier.