Audi F1 atteint déjà la Q3 et vise ses ’premiers points’ dans la foulée

Audi F1 a décroché une place en Q3 dès sa toute première séance de qualifications, grâce à Gabriel Bortoleto. Bien qu’un problème technique l’ait empêché de prendre la piste lors de la dernière partie de la séance, ce petit exploit en Q2 vient couronner une performance globale de l’équipe, qui semble dans la bonne moitié du peloton.

Ces résultats immédiats dans la toute nouvelle histoire d’Audi en Formule 1 sont porteurs de promesses pour la course, comme l’explique Bortoleto, qui espère remonter et marquer les premiers points de la marque aux anneaux.

"Ce fut une qualification très positive pour l’équipe. Figurer dans le top 10 pour notre premier week-end de course en tant qu’Audi F1 est une chose dont nous pouvons tous être fiers, surtout compte tenu de la charge de travail fournie cet hiver pour assembler cette voiture, la rendre compétitive et construire une nouvelle unité de puissance" a déclaré Bortoleto.

"Bien sûr, il est frustrant de ne pas pouvoir participer à la Q3 après s’être qualifié. Nous ne savons pas encore exactement ce qui a causé le problème en fin de séance : j’ai commencé à perdre des rapports de boîte au milieu du tour et je n’ai pas pu rentrer aux stands."

"C’est quelque chose que nous allons analyser avec l’équipe. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela ne semble pas être un problème majeur et nous espérons pouvoir le résoudre pour demain. La voiture a montré un bon potentiel."

"Je ne pense pas que beaucoup de gens s’attendaient à ce que nous nous battions pour une place dans le top 10 si tôt, c’est donc un début très encourageant. Maintenant, l’accent est mis sur demain. Partir de la P10 nous offre une belle opportunité, et j’espère que nous pourrons faire une course solide et nous battre avec les voitures devant nous."

Nico Hülkenberg s’est qualifié juste derrière son équipier et il sera donc lui aussi en course pour les points. Il détaille sa séance qualificative, les défis rencontrés mais aussi les points réussis et les accomplissements achevés.

"Ce fut une séance de qualifications assez chargée pour nous. Nous avons eu quelques éléments à gérer au début, il a donc fallu un peu de temps pour trouver un vrai rythme" a déclaré l’Allemand. "Finalement, j’ai eu une seule tentative propre en Q2 et j’ai réussi à bien tout mettre bout à bout, ce qui nous place 11e une base solide pour le départ."

"Il se passe beaucoup de choses dans le cockpit avec la gestion de l’énergie, les pneus et le trafic ; cela demande une concentration totale à chaque tour, mais nous en apprenons davantage à chaque sortie. Globalement, c’est une journée positive pour l’équipe."

"Les relais longs d’hier étaient encourageants et nous sommes en bonne position à l’approche de la course. Avec ces nouvelles voitures, il y a encore beaucoup d’inconnues, la course de demain pourrait donc être assez ouverte et nous viserons à maximiser chaque opportunité."

Jonathan Wheatley, le directeur d’Audi, est positif après cette première journée, et il préfère retenir le top 10 enregistré par Bortoleto que la panne qui a suivi : "Ce fut une séance de qualifications extrêmement encourageante pour l’équipe, et voir Gabi atteindre la Q3 dès la toute première course d’Audi F1 est un moment spécial pour toutes les personnes impliquées."

"C’est le reflet direct du travail acharné investi dans la construction de ce programme pour nous amener là où nous en sommes. Malheureusement, nous avons rencontré un problème technique à la fin du dernier tour de Gabi, ce qui l’a empêché de participer à la Q3, et Nico a également eu un petit souci qui a affecté son dernier relais en Q2."

Le Britannique en profite pour remercier une nouvelle fois les membres de son équipe : "Dans l’ensemble, c’est un début très positif. C’est à la fois encourageant en termes de performance et un témoignage de l’effort collectif de tant de personnes talentueuses à travers l’organisation."