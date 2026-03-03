Lawson est ’enthousiaste’ face aux F1 2026, Lindblad a attendu ce moment ’toute sa vie’

Racing Bulls se lance dans une nouvelle ère ce week-end, comme tous les autres teams de F1, à l’occasion du Grand Prix d’Australie. Mais avec un tout nouveau pilote et un motoriste débutant qu’est Red Bull Powertrains Ford, la tâche sera grande pour l’équipe de Faenza.

Liam Lawson arrive lui aussi avec un statut différent, puisqu’il sera désormais le leader clair de l’équipe. Ses patrons le voient autrement, comme l’expliquait cet hiver son directeur, mais il sait qu’il va devoir rapidement être dans le bain pour être la référence du team.

"Je suis super enthousiaste à l’idée d’entamer cette nouvelle saison avec la première manche à Melbourne. Même si la pause hivernale a semblé courte, c’était génial de passer du temps chez moi, en Nouvelle-Zélande, avec mes amis et ma famille pour recharger les batteries et me préparer physiquement à une année 2026 exigeante" a déclaré Lawson.

"Il y a beaucoup d’inconnues à l’approche de cette saison avec les nouvelles réglementations et les nouvelles voitures ; cela signifie que nous allons continuellement apprendre et nous adapter tout au long de l’année, ce qui est passionnant pour le sport."

"Les derniers essais à Bahreïn en ont été le reflet : nous avons cherché à comprendre la fiabilité de la voiture et de l’unité de puissance, qui ont toutes deux fonctionné sans accroc durant la semaine."

"La préparation est la clé alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de la F1, c’est donc là-dessus que nous restons concentrés. En Australie, c’est ce qui se rapproche le plus d’une course à domicile pour moi, j’ai donc hâte de rencontrer les fans locaux et de ressentir cette atmosphère qui est toujours très spéciale."

Arvid Lindblad sera le seul pilote débutant cette année, même si Franco Colapinto disputera lui aussi sa première saison complète en Formule 1 chez Alpine. Contrairement à l’Argentin, le débutant de Racing Bulls n’a encore jamais disputé de courses en Formule 1 et il est impatient de sauter dans le grand bain.

"Je suis vraiment ravi d’être en Australie pour mes débuts en Formule 1. Pendant la pause hivernale, je me suis entraîné dur pour être dans la meilleure forme possible ; venant de la F2, je pense que le principal défi a été de muscler mon cou" note Lindblad.

"Nous avons passé beaucoup de temps dans le simulateur, ce qui m’a aidé à me mettre dans le rythme avant de prendre la piste. Avoir trois sessions de tests différentes était également très important cette année, j’ai donc essayé de tirer le maximum de chaque tour pour apprendre quelque chose de nouveau et me sentir plus à l’aise avec la monoplace."

"Les voitures de 2026 sont évidemment très différentes, je pense que l’unité de puissance est probablement le plus gros changement et le retour d’information du pilote a une influence plus grande qu’auparavant."

Le Britannique a aussi découvert les joies des événements promotionnels de Red Bull : "Le week-end dernier, j’ai eu la chance de piloter lors du Red Bull Moto Jam à Delhi. C’était un événement vraiment spécial et, honnêtement, la meilleure façon de lancer la saison de F1."

"C’est toujours agréable quand je vais en Inde, et cette fois j’ai vraiment eu la possibilité de créer du lien et de faire vibrer les fans indiens, tout en célébrant mes racines indiennes avec ma mère et mes grands-parents. Je suis maintenant pleinement concentré et prêt pour Melbourne, qui est l’une de mes villes préférées au monde."

"L’Albert Park est un circuit vraiment difficile avec des virages à haute vitesse et des freinages appuyés ; on a l’impression de piloter sur un circuit urbain car les murs sont très proches. J’ai piloté ici en F3 et en F2 et c’était génial, alors j’ai hâte de pouvoir piloter une F1 sur ce tracé emblématique."

"Je rêve de ce moment depuis que je suis enfant et c’est l’objectif de toute une vie, donc le fait que cela devienne réalité est vraiment spécial. Je suis impatient de commencer et je voulais simplement remercier tous ceux qui m’ont aidé à m’intégrer et à me sentir aussi à l’aise que possible jusqu’à présent !"

Alan Permane, le team principal de Racing Bulls, est satisfait du travail de préparation qui a été effectué cet hiver en vue de la nouvelle réglementation : "Nous arrivons à Melbourne après des essais hivernaux solides à Barcelone et à Bahreïn, ayant coché la plupart des cases et nous sentant bien préparés pour la saison à venir."

"Nous avons couvert un programme complet de plus de 5000 kms entre Liam et Arvid, durant lequel la voiture a très bien fonctionné, et nous sommes repartis satisfaits du kilométrage parcouru et du travail de fond accompli."

"Melbourne apportera une autre série de défis que nous devrons relever au cours des deux jours d’essais cette semaine ; mais notre travail en simulateur nous y a préparés. Les deux pilotes commencent à bien prendre en main la VCARB 03 et, bien sûr, cet apprentissage va s’accélérer de semaine en semaine maintenant que nous sommes en course."

"Côté améliorations, nous apportons de nouvelles pièces pour Melbourne ; c’est ici que la course au développement va véritablement commencer. Nous attendons avec impatience le défi de ce week-end dans cette nouvelle ère de la Formule 1."