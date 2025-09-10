Aston Martin ne veut pas pointer du doigt Alonso pour sa casse de suspension

Aston Martin F1 a confirmé qu’une analyse approfondie était en cours afin de déterminer la cause de la défaillance de la suspension de l’AMR25 de Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Italie et a refusé de pointer du doigt l’Espagnol qui aurait abusé des vibreurs pendant la course de Monza.

Alonso a été contraint à l’abandon pour la quatrième fois cette saison après que sa voiture a roulé sur un vibreur à la sortie de la chicane Ascari qui mène à la longue ligne droite précédant la Parabolica à Monza, après 24 tours.

Ce défaut est rare sur une F1 moderne, notamment compte tenu de la fiabilité quasi parfaite de ces pièces de nos jours.

Alonso était naturellement frustré, surtout après avoir réalisé une superbe huitième place en qualifications sur un circuit où Aston Martin pensait avoir des difficultés, et sachant qu’il était en course pour une place dans les points.

Afin d’enquêter au plus vite, les pièces défectueuses ont été retirées de la voiture et placées dans un avion dimanche soir, plutôt que d’attendre le retour de la voiture au siège de l’équipe à Silverstone lundi.

Confirmant que "tout serait analysé", Krack a déclaré que rien n’avait été mis en évidence lors d’une première inspection après l’arrivée.

"Nous n’avons rien vu. Il serait facile de dire que Fernando est sorti large ou quoi que ce soit, mais nous n’avons rien vu d’inhabituel, et c’est pourquoi je pense qu’il est important de mener ce type d’analyse correctement."

Aston Martin a tout de même demandé à Lance Stroll d’abuser des vibreurs pendant la course suite à l’abandon d’Alonso. Krack affirme que ce n’est pas une critique d’Alonso.

"Fernando utilisait davantage les vibreurs que Lance ce week-end, c’est un fait. Mais il est facile de pointer du doigt le pilote. Il est facile de pointer du doigt n’importe quel incident. Il faut rester factuel dans ses observations."

"Ce que nous avons dû faire, c’est dire à Lance d’être prudent dans ce domaine, et c’est tout ce que l’on peut faire dans une telle situation, pour s’assurer que la voiture sœur soit un peu plus prudente, même si ce n’est pas lié."

Interrogé sur le retour de l’équipe à une ancienne suspension, Krack a immédiatement rejeté la suggestion.

"Pour chaque équipe, la sécurité est primordiale, et aucune équipe ne parie là-dessus. Aucune équipe ne fait un pari sur des suspensions en termes de conception et aucune équipe n’utilisera de vieilles pièces de suspension, car cela serait pire. Et vous ne marquez aucun point."

"Les équipes sont tellement professionnelles de nos jours. On ne prend aucun risque. Il y a des facteurs de sécurité. Il faut juste comprendre ce qui a provoqué la casse, il y a forcément une raison."