Fair play ou chaos ? Marko admet avoir ri des consignes de McLaren F1

Si Max Verstappen a ouvertement ricané de la gestion par McLaren de l’échange Piastri-Norris à Monza, l’un de ses patrons, le Dr Helmut Marko, admet avoir ri aussi.

Le champion du monde en titre avait déjà raillé à la radio le changement de position forcé alors qu’il menait le GP d’Italie – Lando Norris ayant repris la deuxième place à son coéquipier Oscar Piastri après un arrêt au stand raté sur consigne de l’équipe.

"Disons que c’est très... fair play," a souri Marko, conseiller de Red Bull, interrogé sur la controverse.

"J’admets avoir ri. Mais bon, ils ont leurs propres règles, donc je suppose que c’est une bonne façon de procéder pour eux."

Le tabloïd allemand Bild a été plus direct : "McLaren est-elle trop stupide pour devenir championne du monde ?"

Les critiques affirment que l’équipe fait preuve de favoritisme envers Norris. McLaren insiste sur le fait que ses « règles papaye » sont une question d’équité, mais le commentateur néerlandais de la F1 Olav Mol n’était pas convaincu.

"Alors publiez-les !" a exigé la voix de Ziggo Sport. "Apportez les règles aux fans."

"Ce sont eux qui créent ce chaos. Ils pensent être ouverts et honnêtes, mais je pense que 75 % des fans de Formule 1 se demandent ce qu’ils ont vu."

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a averti McLaren d’avoir créé un dangereux précédent. Norris a rejeté cette suggestion.

"C’est assez stupide de supposer ce genre de choses et de dire que c’est un précédent que nous avons créé," a déclaré le Britannique aux médias. "Nous ne sommes pas idiots et nous avons d’autres projets."

D’autres ont soutenu la démarche de McLaren, notamment l’ancien pilote Ferrari, Jean Alesi. Il affirme que Piastri a eu raison d’obéir à l’ordre.

"Beaucoup de gens me demandent si je retournerais à ma place si je me battais pour le titre. La réponse est oui, je ferais pareil. Parce que je fais partie d’une équipe qui a réussi à inculquer sa culture à chacun de ses membres. Et cette culture est source de victoires."

Mais Wolff a réitéré sa mise en garde, faisant une comparaison avec la célèbre rivalité Hamilton-Rosberg chez Mercedes.

"Nos règles exigeaient qu’ils courent loyalement et ne se touchent pas. À l’époque, s’il y avait contact, nous essayions de le contrôler, mais en 2016, il aurait peut-être été préférable de les laisser se battre librement plutôt que de trop gérer."

"Nous avions deux pilotes très différents dans la voiture, Lewis et Nico. C’étaient deux guerriers acharnés qui se livraient une course acharnée. Ils étaient parfois très difficiles à gérer pour l’équipe."

"On ne voit plus ça chez McLaren aujourd’hui, tant que c’est harmonieux ça va, donc c’est peut-être la grande différence. Mais ça risque de ne pas durer."