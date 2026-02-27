McLaren F1 sera sur la ’défensive’ en début de saison face à ses rivales

L’équipe McLaren F1 s’attend à commencer la nouvelle saison en étant légèrement en retrait face à une ou deux équipes. Le team principal, Andrea Stella, prévoit que les quatre mêmes écuries que l’an dernier domineront les débats.

Et même si McLaren a remporté 14 des 24 courses l’année passée avec les deux titres à la clé, Stella soupçonne que ce ne sera pas l’équipe à battre lors de la course d’ouverture de la saison, la semaine prochaine à Melbourne.

"De notre côté, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur notre voiture, mais nous sommes tout aussi conscients que certains de nos principaux concurrents, et ce n’est pas un hasard s’il s’agit de trois écuries d’usine, ont fait un excellent travail. Nous devons travailler dur pour combler l’écart et développer la voiture aussi rapidement que possible."

"Une fois que les cartes seront sur la table, le développement deviendra le défi majeur. Pour utiliser une métaphore footballistique, la première partie de la saison nous verra jouer un peu en défense, en essayant d’exploiter la contre-attaque" a déclaré Stella, qui voit un groupe se détacher en tête.

"Avec toutes les inconnues en jeu, lors des essais, certains paramètres ne sont pas totalement connus, comme la quantité de carburant à bord ou la manière dont l’énergie disponible est utilisée, je pense pouvoir confirmer ce que j’ai dit à Bahreïn."

"Les habitués, strictement par ordre alphabétique Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull, ont une longueur d’avance sur la concurrence. Au sein de ce groupe de tête, nous pensons que Ferrari et Mercedes ont un temps d’avance, bien qu’il soit difficile de quantifier l’ampleur de l’écart. Nous le découvrirons à partir de la semaine prochaine à Melbourne."

La MCL40 évoluera à Melbourne, mais comme prévu, ce sera limité par rapport aux packages plus importants à venir après : "Elle sera essentiellement la même. Nous aurons introduit quelques évolutions aérodynamiques mineures et continuerons à travailler sur des aspects importants, tels que le poids de la voiture."

"C’est un facteur assez significatif, non seulement en termes absolus, mais aussi parce que descendre sous le poids minimum nous permettra de travailler sur la répartition des masses. Un autre facteur clé est l’exploitation de l’unité de puissance."