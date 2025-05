Briatore : ’Il n’y a que la performance’ qui décidera l’avenir de Colapinto

Flavio Briatore a donné des détails sur la décision de remplacer Jack Doohan par Franco Colapinto, et sur le contrat de l’Argentin. Après avoir contredit le communiqué de presse d’Alpine F1, celui qui agit en qualité de team principal a assuré à F1 TV que rien n’est figé et que ce sont les performances du pilote argentin qui vont tout décider.

"Non, Franco est dans la voiture. C’est l’équipe qui décide si c’est pour chaque course ou pour toute la saison. Le processus interne n’aurait pas dû être révélé. Nous verrons les performances. Maintenant, nous avons besoin de deux voitures dans les points" a déclaré Briatore, qui assure qu’il n’y a aucun élément financier dans la décision.

"La performance. Il n’y a que la performance. Nous avons besoin de deux voitures ensemble parce que c’est très serré avec chaque équipe. Nous avons besoin de deux voitures en permanence. Voyons ce qu’il en est. Encore une fois, je suis désolé pour Jack, qui a tout mis en œuvre pour devenir pilote de F1."

L’Italien est par ailleurs désolé d’avoir vu Oliver Oakes démissionner de son poste de directeur d’Alpine, mais confirme que c’est une décision liée à des faits personnels : "Je suis désolé de ce qui s’est passé avec lui. Nous savons que c’est quelque chose qui n’a rien à voir avec l’équipe. C’est une décision personnelle, qu’il démissionne de son poste de directeur d’équipe."

"Je lui souhaite d’avoir une carrière fantastique et qu’il mette les choses au clair avec ce qui s’est passé. Mais Ollie a démissionné et nous acceptons sa démission parce qu’il avait des problèmes personnels à régler et qu’il pense qu’il est préférable de le faire non pas en tant que directeur d’équipe mais en tant qu’Oliver Oakes."