Aston Martin F1 limitera ses tours à Melbourne, les vibrations menacent les pilotes de lésions nerveuses !

À la veille du Grand Prix d’Australie, Aston Martin F1 se retrouve face à une situation pour le moins inhabituelle et préoccupante. Les fortes vibrations générées par la nouvelle AMR26 et son moteur Honda pourraient avoir des conséquences directes sur la santé de ses pilotes, au point de limiter drastiquement leur temps en piste. C’est ce qu’a révélé Adrian Newey lors d’une conférence de presse particulièrement riche en informations dans le paddock de l’Albert Park.

Le directeur technique et team principal a reconnu que les pilotes de l’écurie pourraient subir des dommages nerveux permanents aux mains s’ils roulent trop longtemps avec les fortes vibrations générées par la nouvelle AMR26.

Cette révélation est intervenue lors de la journée médias, à la veille de l’ouverture de la saison de Formule 1 en Australie, alors que l’équipe tente encore de comprendre et de maîtriser les problèmes apparus lors des essais hivernaux.

Si Honda, fournisseur moteur de l’équipe, a expliqué que certains problèmes de fiabilité de la batterie étaient causés par ces vibrations, Newey affirme que leurs conséquences vont bien au-delà et touchent directement les pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll.

Selon lui, tant que le problème ne sera pas résolu, il sera impossible pour les deux hommes d’effectuer de longs relais sans risquer des conséquences physiques.

Lors d’une conférence de presse très suivie dans le paddock ce jeudi matin, Newey a expliqué que le roulage serait fortement limité, bien en deçà de la distance d’un Grand Prix.

"La chose importante à comprendre, c’est que la batterie est l’élément sur lequel nous nous sommes concentrés parce que c’est l’élément critique," a expliqué Newey.

"Sans entrer dans des détails techniques, ce que nous avons réussi à faire pour ce week-end, c’est tester au banc une solution au cours du week-end et parvenir à celle que nous avions proposée, que nous utiliserons ici à Melbourne."

"Cela a permis de réduire de manière significative les vibrations qui arrivent dans la batterie. Mais il faut se rappeler que l’unité de puissance – c’est-à-dire la combinaison du moteur thermique et possiblement du MGU également – est la source des vibrations ; c’est l’amplificateur."

Un châssis qui transmet les vibrations jusqu’aux pilotes

Le problème provient en grande partie du fait que le châssis en carbone agit comme un récepteur qui transmet ces vibrations.

"Dans ce scénario, le châssis est le récepteur. Un châssis en carbone est naturellement une structure très rigide avec très peu d’amortissement. Donc la transmission de ces vibrations dans le châssis, nous n’avons fait aucun progrès là-dessus."

"Ces vibrations dans le châssis provoquent quelques problèmes de fiabilité : des rétroviseurs qui tombent, des feux arrière qui se détachent, ce genre de choses, que nous devons corriger."

Mais l’impact le plus inquiétant concerne directement les pilotes.

"Le problème beaucoup plus important, c’est que ces vibrations sont finalement transmises aux doigts du pilote."

"Fernando estime qu’il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. Lance pense qu’il ne peut pas faire plus de 15 tours avant d’atteindre ce seuil."

Une course qui s’annonce sous fortes restrictions

Sans donner de détails précis sur la stratégie prévue dimanche, Newey a confirmé que l’équipe devra limiter fortement son roulage tant que la source des vibrations n’aura pas été identifiée et corrigée.

"Je pense qu’il ne sert à rien de ne pas être ouvert et honnête dans cette réunion avec vous sur nos attentes. C’est quelque chose de malheureux, Koji Watanabe et moi n’avons pas eu l’occasion d’en discuter correctement avant cette réunion."

"Mais nous allons devoir être très fortement limités sur le nombre de tours que nous ferons en course tant que nous n’aurons pas maîtrisé la source des vibrations et amélioré la situation à la base."

Assis à ses côtés, Koji Watanabe a confirmé que Honda allait également faire fonctionner l’unité de puissance sous certaines restrictions afin de préserver la fiabilité. Le moteur n’ayant pas encore tourné à son plein potentiel, Aston Martin ignore encore l’ampleur de son déficit de puissance.

Malgré ces difficultés, Newey estime que la base de la voiture reste prometteuse.

"Si l’on parle du châssis… je peux me tromper complètement, mais mon évaluation est que nous sommes, en termes de performance du châssis, dans le groupe intermédiaire. Donc clairement derrière les leaders. Quel est l’écart ? Je ne sais pas. Je dirais peut-être autour de trois quarts de seconde, peut-être une seconde."

L’ingénieur britannique a également évoqué un plan de développement très agressif.

"Nous avons un plan de développement agressif en place. Avec ce que nous avons déjà atteint à l’usine, si nous avions eu le temps de l’amener ici à Melbourne, nous serions significativement en avance sur ce que nous aurons ce week-end."

"Pour le moment, la trajectoire est plutôt bonne. Avec un peu de temps, je ne vois aucune raison inhérente à l’architecture de la voiture qui nous empêcherait de devenir – du côté châssis – proches de la compétitivité, voire pleinement compétitifs."

Concernant le moteur, Newey préfère attendre les données du week-end.

"Si l’on parle simplement de kilowatts, de puissance brute pure, cela ne sert à rien de spéculer, parce que dès que nous aurons les analyses GPS et sonores de la F1 TV pendant le week-end, il sera très facile pour la FOM et pour les équipes de mesurer avec une grande précision la puissance de chaque unité de puissance."

Il souligne toutefois que le déficit de puissance peut avoir un effet boule de neige avec les règles actuelles.

"L’un des problèmes de ce règlement est que plus vous manquez de puissance du moteur thermique, plus vous devez compenser avec l’énergie électrique. Ce qui signifie qu’au moment où vous en avez vraiment besoin dans les lignes droites, votre batterie est déjà vide. Cela devient une spirale descendante auto-entretenue."

"Ainsi, un calcul simple de l’impact de la puissance des moteurs thermiques sur le temps au tour est compliqué par l’effet du manque d’énergie électrique. Comme je le disais, il est inutile de spéculer, car nous le saurons, surtout samedi quand tous les moteurs seront à plein régime."

Une confiance maintenue envers Honda

Malgré les restrictions prévues pour ce week-end, Newey affirme garder une totale confiance dans la capacité de Honda à redresser la situation.

"Est-ce que je crois en la capacité de notre partenaire Honda à augmenter cette puissance et à être compétitif ? Absolument. Ils ont un historique qui le prouve, et nous avons une confiance totale."

Pour l’instant, Aston Martin reste néanmoins prudent, Honda ayant confirmé que les contre-mesures introduites pour Melbourne entraîneraient une limitation des performances.

Newey estime toutefois que la voiture possède un potentiel de développement très important.

"Quand je regarde notre package, je n’ai pas l’impression que nous ayons particulièrement manqué quelque chose. Donc je pense que la voiture possède un énorme potentiel de développement. Il nous faudra bien sûr quelques courses pour réaliser pleinement ce potentiel. Nous avons un plan de développement assez agressif en cours."

À court terme, l’équipe se voit toutefois légèrement en retrait.

"Je pense qu’il est juste de dire qu’ici à Melbourne nous sommes un peu derrière. Je dirais probablement que nous sommes la cinquième meilleure équipe, donc potentiellement capables d’atteindre la Q3 du point de vue du châssis."

"Ce n’est évidemment pas là où nous voulons être, mais avec le potentiel d’être à l’avant à un moment donné de la saison."