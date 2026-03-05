Météo F1 - GP d’Australie : Du soleil attendu pour le premier Grand Prix de la nouvelle ère

Pour le Grand Prix d’Australie, disputé sur le tracé semi-urbain de l’Albert Park à Melbourne, la météo s’annonce comme un paramètre globalement clément, mais néanmoins digne d’intérêt pour les équipes et les pilotes de Formule 1. Après plusieurs éditions parfois perturbées par des conditions changeantes, le rendez-vous australien semble cette fois se diriger vers un week-end plutôt stable, avec des températures modérées et un risque de pluie extrêmement limité. De quoi offrir un cadre idéal pour exploiter pleinement les nouvelles monoplaces, tout en posant certains défis techniques liés à la gestion des pneus et des températures de piste.

Dès le vendredi, les premières séances d’essais libres devraient se dérouler sous un temps doux et agréable. Les températures ambiantes, aux alentours de la vingtaine de degrés, combinées à une piste pouvant dépasser les 40°C, offriront des conditions intéressantes pour le travail de mise au point. Les équipes devront toutefois surveiller l’évolution du grip et la dégradation des gommes, notamment lors des relais plus longs en essais libres 2.

Le samedi, la fraîcheur matinale laissera place à une journée tempérée et majoritairement ensoleillée. Si les températures de piste seront plus contenues que la veille, le vent pourrait devenir un facteur à ne pas négliger, avec des rafales susceptibles de perturber l’équilibre des voitures dans certaines portions rapides du circuit.

Enfin, pour la course du dimanche, les prévisions sont particulièrement favorables : ciel dégagé, absence totale de pluie annoncée et une piste qui pourrait atteindre des températures très élevées. Dans ce contexte, la stratégie pneumatique et la gestion thermique seront probablement au cœur des enjeux, même si tous les yeux seront surtout tournées vers la gestion de l’énergie pour cette première course de la nouvelle ère de la F1.

VENDREDI 6 MARS – EL1 ET EL2

Conditions : Des conditions douces et agréables sont attendues. Les températures varieront de 15°C à 22°C, avec une faible probabilité de précipitations (5 %) et des vents faibles à modérés atteignant un maximum de 12 km/h. La température de la piste devrait atteindre 40°C, les équipes devront donc s’attendre à des conditions chaudes sur l’asphalte. Dans l’ensemble, la météo ne devrait pas poser de défis majeurs pour la course.

Risque de pluie : 5 %

SAMEDI 7 MARS – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Des conditions douces et majoritairement dégagées sont prévues. Les températures varieront d’un frais 13°C le matin à un maximum de 19°C en journée, avec une température de piste atteignant 29,9°C. Les vents seront modérés, avec une moyenne de 12 km/h et des rafales occasionnelles pouvant atteindre 40 km/h. Le risque de précipitations n’est que de 5 %, ce qui laisse présager des conditions favorables à la préparation de la course et des qualifications.

Risque de pluie : 5 %

DIMANCHE 8 MARS – COURSE

Conditions : Les prévisions indiquent des conditions globalement favorables à la course. Les températures varieront de13°C le matin à un maximum de 24°C au cours de la journée, avec une piste susceptible de chauffer jusqu’à 45°C. Le ciel restera dégagé sans précipitations attendues, et les vents seront faibles à modérés, avec une moyenne de 7 km/h et des rafales occasionnelles pouvant atteindre 40 km/h.

Risque de pluie : 0 %