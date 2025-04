Stella répond à Red Bull : la flexibilité des ailerons est un ’compromis’

Andrea Stella s’agace des commentaires de Red Bull au sujet de la prétendue illégalité de l’aileron arrière de McLaren F1. Le directeur de l’équipe anglaise rappelle qu’une déflexion est parfois logique, et que la MCL39 y gagne sur certains points tout en perdant sur d’autres.

"Je me demande vraiment ce qu’il y a de nouveau ici. De quoi parlons-nous ?" s’interroge Stella. "S’agit-il du fait que certaines voitures décident de ne pas avoir de flexibilité du tout, et d’autres qui décident que c’est ce qui est autorisé par le règlement et que je peux autoriser une certaine déflexion ? Toute structure chargée de 100 ou 200 kilogrammes fléchit."

"Alors, si vous décidez de le faire dans le cadre du règlement, votre performance est en fait presque un compromis, parce qu’il y a des avantages à faire ce que Red Bull fait, et ils travaillent très dur pour le faire. Ils veulent conserver la charge à haute vitesse, même si cela entraîne un peu de traînée, ce qui se répercute sur le temps au tour."

"Dans notre cas, nous voulons réduire un peu la traînée et la charge, mais tant que vous le faites dans le cadre du règlement, et c’est le cas, alors c’est plus un point technique qu’un point de légalité, si cela a du sens. Je me demande donc de quel genre de nouvelles nous discutons ici."

Nikolas Tombazis, le directeur de la monoplace au sein de la FIA, reconnait que les équipes atteignent un certain niveau de paranoïa au sujet de leurs rivales. Ayant lui-même travaillé au sein de teams, il pense que ce n’est pas nouveau, mais plutôt lié à la physionomie des saisons : "Oui, mais cela a toujours été le cas."

"Je pense que j’ai été de l’autre côté de la barrière et je ne peux certainement pas généraliser tout le monde à partir de ma propre psychologie, mais quand je travaillais pour une équipe de haut niveau, je pense que vous avez tendance à développer un certain degré de paranoïa où vous pensez que tout le monde triche."

"Je pense que les plaintes ne sont pas anormales. Cela a toujours été le cas en F1. Je pense que la raison pour laquelle elles sont apparues l’année dernière est que le championnat était très disputé. Lorsque Red Bull gagnait tout le temps, je pense que les gens ne s’inquiétaient pas trop à leur sujet. Ils se préoccupaient plutôt de savoir comment améliorer leurs voitures."

"De même, lorsque Mercedes gagnait tout le temps, c’était la même chose. Mais lorsqu’en 2021, Mercedes et Red Bull se sont battues, tous ces problèmes sont soudainement apparus et les gens ont commencé à se plaindre. Je pense qu’il s’agit d’un processus naturel lié à la nature compétitive du sport."