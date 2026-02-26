Mario Andretti rassuré avant les débuts de Cadillac en F1

La Formule 1 verra bientôt en Grand Prix la première apparition de Cadillac le mois prochain et Mario Andretti se veut rassuré quant à la solidité du projet. Le champion du monde 1978 affirme avoir reçu des garanties personnelles de la part du directeur d’équipe Graeme Lowdon, en qui il place une confiance totale.

À l’origine de cette aventure figure Michael Andretti, fils de Mario, dont l’initiative a mené à l’arrivée de la première nouvelle écurie en Formule 1 depuis dix ans. Un parcours loin d’être linéaire, puisque la FOM (Formula One Management) avait initialement opposé une fin de non-recevoir à la candidature du clan Andretti.

En 2024, Mario Andretti avait d’ailleurs révélé que Greg Maffei, alors directeur général de Liberty Media, lui avait lancé sans détour : "Nous ne laisserons jamais entrer votre équipe". La situation a finalement évolué lorsque Cadillac est entré dans le projet, permettant son approbation et un changement d’identité.

Conservé comme consultant par la structure américaine, Mario Andretti raconte l’échange déterminant qu’il a eu avec Lowdon.

"Je l’ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit : ’Graeme, je compte sur toi’," se souvient-il. "Il m’a répondu : ’Mario, je ne te décevrai pas’."

L’arrivée de Cadillac coïncide avec l’introduction du plus vaste changement réglementaire de la Formule 1 depuis une génération. Un contexte que le champion italo-américain juge idéal.

"C’est exactement le moment que j’imaginais comme le meilleur possible pour entrer," a-t-il expliqué à la BBC.

"Quand il y a un nouveau règlement, tout le monde repart de zéro. Mais il n’y a aucune illusion. Vous affrontez ce qui se fait de mieux sur la planète, et vous voulez en faire partie. Il y a des montagnes à gravir, c’est certain."

"Mais en même temps, tout le monde est prêt à y aller à fond. C’est ça qui est beau : aller en piste et commencer à faire du bruit."

Lors des essais, la première monoplace de Cadillac a affiché une fiabilité croissante au fil des jours, même si son kilométrage est resté inférieur à celui de la majorité du plateau. Son meilleur temps s’est établi à plus de trois secondes de la référence.

Malgré ce déficit de performance brut, les bases semblent jugées solides pour un premier exercice en Formule 1. Andretti insiste sur l’importance de sa relation avec Lowdon pour suivre l’évolution du projet.

"À chaque fois que je veux me renseigner sur les progrès ou autre chose, je l’appelle, ou alors c’est lui qui m’appelle," explique-t-il.

"J’exprime toujours les choses de la meilleure manière possible. Nous avons une relation constante et solide. C’est mon interlocuteur privilégié."