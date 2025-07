Antonelli ne sent pas sa place menacée par Verstappen chez Mercedes

Kimi Antonelli a lui aussi évoqué les discussions en cours entre Max Verstappen et Mercedes F1, affirmant se sentir confiant quant à son avenir au sein de l’équipe.

Son équipier, George Russell, a déclaré plus tôt aujourd’hui à Silverstone que, si un pilote devait laisser son baquet pour accueillir Verstappen, ce ne serait pas lui.

Antonelli, jeune pilote débutant en F1, se sent-il donc menacé ?

"Il se passe évidemment beaucoup de choses. Je suis sûr que l’équipe fait de son mieux pour préparer l’avenir, car elle ne se concentre pas seulement sur l’année prochaine, mais aussi sur l’avenir," admet Antonelli, qui ne nie pas que des négociations sont en cours avec le pilote Red Bull.

"Il y a donc évidemment beaucoup de conversations, les discussions sont nombreuses. Dans tout ça, mon objectif est de faire de mon mieux, quoi qu’il arrive."

Kimi Antonelli a également confirmé qu’il n’était en discussion avec aucune autre équipe.

"Non, non, non. J’ai eu cette opportunité chez Mercedes. Il n’y a aucune discussion avec qui que ce soit d’autre. Je suis très heureux là où je suis et je suis assez sûr de l’équipe, et de ce qu’elle attend de moi."

"Je pense que maintenant, dans mon cas, je dois faire de mon mieux, minimiser mes erreurs et faire le meilleur travail possible. Je sais que l’équipe me fait confiance, donc je ne suis pas vraiment inquiet."