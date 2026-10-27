’Antonelli lui a pris sa place’ : Marko attaque Russell, Wolff monte au créneau

Toto Wolff a fermement répondu aux déclarations d’Helmut Marko, qui estime que George Russell n’aura plus jamais l’occasion de remporter un titre mondial de Formule 1. Alors que Kimi Antonelli domine largement son coéquipier chez Mercedes et se rapproche inexorablement de son premier sacre, l’ancien conseiller de Red Bull considère que le Britannique a définitivement perdu son statut de pilote numéro un. Une analyse que le directeur de Mercedes rejette catégoriquement, estimant que les difficultés actuelles de Russell proviennent avant tout d’une monoplace dont le comportement ne correspond pas suffisamment à son style de pilotage.

La situation de George Russell chez Mercedes a considérablement évolué au cours de la saison 2026. Longtemps considéré comme le leader naturel de l’écurie allemande, le Britannique a progressivement vu Kimi Antonelli prendre l’ascendant, jusqu’à se retrouver dans une position particulièrement délicate au championnat.

Après le Grand Prix des États-Unis, Antonelli n’a plus besoin que de deux points lors des cinq dernières courses pour décrocher le titre mondial. Russell, deuxième du classement, conserve donc un espoir purement mathématique, mais ses chances de renverser la situation sont désormais infimes.

À Austin, le Britannique savait qu’une victoire de son coéquipier l’obligerait à terminer au minimum huitième pour prolonger la lutte jusqu’au Mexique. Il a finalement franchi la ligne d’arrivée précisément à cette position, après un week-end difficile.

Ce résultat s’inscrit dans une période compliquée pour Russell, dont la victoire en Azerbaïdjan constitue une exception parmi plusieurs performances décevantes ces derniers mois.

Pendant ce temps, Antonelli a creusé un écart considérable en tête du championnat, tandis que Lando Norris, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont rapprochés de Russell, toujours deuxième du classement.

Cette évolution du rapport de force chez Mercedes n’a pas échappé à Helmut Marko. L’ancien conseiller de Red Bull a livré une analyse particulièrement sévère de la situation de Russell, estimant que le Britannique avait perdu sa place de leader au profit de son jeune coéquipier.

"Russell n’est plus le pilote numéro un. Antonelli lui a très clairement pris cette place. Je doute qu’il ait un jour une nouvelle chance de remporter le titre mondial ou qu’on lui accorde le statut de numéro un quelque part."

Des propos auxquels Toto Wolff a tenu à répondre, refusant que les difficultés actuelles de son pilote remettent en question l’ensemble de ses qualités. Le directeur de Mercedes n’a pas manqué de glisser une remarque ironique à l’adresse de son compatriote autrichien avant de contester son jugement.

"C’est mon compatriote autrichien qui n’est pas vraiment mon ami, mais je respecte son opinion. Cela dit, je pense qu’il se trompe sur George."

"George a toutes les capacités nécessaires. Je pense que la voiture ne lui convient pas."

Le responsable de Mercedes considère également que le contexte psychologique de cette saison a pu jouer un rôle dans les difficultés du Britannique.

Russell abordait en effet 2026 avec l’espoir de disposer enfin d’une monoplace capable de lui permettre de se battre pour le championnat. Mais l’émergence spectaculaire d’Antonelli a progressivement bouleversé cette perspective.

"Je pense qu’au début de la saison, il est peut-être difficile de gérer une situation dans laquelle vous avez le sentiment que votre année est enfin arrivée, puis vous avez ce jeune prodige de l’autre côté du garage qui commence vraiment à grignoter votre avantage."

Wolff refuse néanmoins de considérer cette saison comme une indication définitive de la hiérarchie entre ses deux pilotes. Il reste convaincu que Russell pourra de nouveau se battre pour le titre si Mercedes lui fournit une voiture compétitive et adaptée à ses besoins.

"Et je crois que, lors d’une nouvelle saison, si nous fournissons une voiture rapide à George, c’est tout à fait possible."

"Il a absolument tout ce qu’il faut pour remporter un championnat. Je pense donc qu’il est un peu trop facile de dire qu’il faut oublier toutes ces années où il a gagné en Formule 2 et en Formule 3 dès sa première saison, ainsi que ses titres européens consécutifs en karting. Tout cela est toujours là."

Les chiffres illustrent pourtant l’ampleur de l’avantage pris par Antonelli cette saison. Le jeune Italien compte désormais neuf victoires en 2026, contre seulement trois pour Russell. Et cet écart aurait même pu être plus important, des problèmes de fiabilité ayant privé Antonelli de succès qui semblaient à sa portée à Barcelone et à Silverstone.

Malgré cette domination, Wolff refuse de réduire Russell au rôle de simple deuxième pilote.

"George, pour nous tous dans l’équipe, est un champion et il a gagné dans toutes les catégories. Je pense qu’il mérite de figurer parmi les tout meilleurs."

"Nous l’avons vu l’année dernière et, cette année, comme vous le dites, nous constatons cette variabilité dans les résultats."

Wolff considère que Russell reste extrêmement performant lorsque la voiture fonctionne dans une plage de réglages qui lui convient. En revanche, dès que son comportement s’éloigne de cette fenêtre optimale, le Britannique rencontre davantage de difficultés que son coéquipier.

"Lorsque nous parvenons à régler la voiture d’une manière qui lui convient, il est parfaitement à l’aise. Mais lorsqu’elle sort de cette fenêtre de fonctionnement, il rencontre des difficultés, et davantage peut-être que Kimi."

"C’est à nous de résoudre cela."

"Nous devons simplement travailler avec lui pour comprendre comment il peut y avoir une telle différence de performance au volant, parce que George n’est pas une demi-seconde plus lent, ni trois dixièmes plus lent que Kimi. Ce n’est absolument pas le cas."

Mercedes doit donc déterminer précisément quels aspects du comportement de sa monoplace empêchent Russell d’exprimer son potentiel.

"Qu’est-ce qui ne lui plaît pas ? Que devons-nous faire pour modifier la voiture, pour la régler différemment afin qu’il puisse aller vite ?"

"Parce qu’il a tout ce qu’il faut : l’intelligence, les capacités et la détermination."