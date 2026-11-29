Le Grand Prix du Qatar arrive à son terme avec la course, qui va concrétiser un week-end de roulage sur le circuit de Losail. Un circuit qui a souvent posé problème au niveau de l’usure des pneus, ce qui ne fait pas exception cette année, et qui a vu la domination de Mercedes lors des trois séances libres et des qualifications, tandis que la hiérarchie derrière les champions du monde de la saison est particulièrement serrée.

La stratégie sera particulière puisque Pirelli a imposé des relais de 27 tours au maximum, ce qui va forcément impacter la course, tout en empêchant des stratégies très variées. Mais avec 57 tours au programme, certains rebondissements pourraient drastiquement changer la donne en course.

George Russell est donc en pole position devant Kimi Antonelli, Mercedes F1 ayant verrouillé la première ligne de la grille. Les équipes se sont bien disposées selon leurs forces, puisque Lando Norris et Oscar Piastri sont en deuxième ligne.

Ils devancent les Red Bull, qui étaient néanmoins très proches des McLaren, et Isack Hadjar s’est qualifié cinquième juste devant Max Verstappen. Charles Leclerc est septième devant Arvid Lindblad, qui a réussi à s’intercaler entre les Ferrari, et Lewis Hamilton suit aux côtés de l’autre Racing Bulls de Liam Lawson.

Oliver Bearman est 11e sur la grille et accompagné par Pierre Gasly en sixième ligne. Gabriel Bortoleto est avec Franco Colapinto en septième ligne, tandis que Nico Hülkenberg est 15e, accompagné par Carlos Sainz.

Alex Albon prend le départ en 17e position, aux côtés de Rafael Câmara, qui s’était qualifié en 15e position mais a écopé de trois places de pénalité pour avoir gêné Bortoleto, et sera donc 18e sur la grille, malgré un passage en Q2 plutôt satisfaisant.

Les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll puis les Cadillac de Valtteru Bottas et Sergio Pérez ferment la marche. Le Mexicain était déjà dernier sur la grille, ce qui a rendu inutile la pénalité qu’il avait reçue pour avoir harponné Câmara à Las Vegas.

16h00 : Le top 3 de la course est convaincu que la gestion des pneus sera importante, même si la stratégie restera plutôt guidée par les directives de Pirelli, avec l’usure des gommes en difficulté à gérer.

16h02 : Le gros enjeu de cette course se situe donc au niveau des pneus, et les équipes ont même lancé des invectives à Pirelli, pour que le manufacturier prenne des mesures plus drastiques en vue de la course. Pour le moment, rien n’a changé et les 27 tours sont toujours la durée maximale obligatoire d’un relais.

16h04 : Ferrari a connu un week-end très difficile sur un circuit où le moteur ne pose pourtant pas autant de problèmes qu’à Las Vegas, et les pilotes ont expliqué quelles sont les lacunes de la SF-26 sur le tracé de Losail.

16h07 : Leclerc aurait été approché par Aston Martin, qui aurait voulu en faire son leader, mais il n’est pas prévu qu’il parte de la Scuderia en dépit des tensions récentes, et Fred Vasseur a commenté cette rumeur.

16h09 : La F1 est en train d’étudier la manière de faire progresser le règlement et son application au niveau des pénalités et incidents en piste, et il se pourrait qu’une règle arrive pour limiter dans le temps le fait de rendre les positions en piste quand il y a un dépassement hors des limites.

16h15 : Alors que la catégorie reine a déjà choisi de changer sa formule moteur à partir de 2030 pour revenir au V8 avec une hybridation limitée, Bernie Ecclestone s’est payé les V6 hybrides actuels. L’ancien patron de la Formule 1 est arrivé un peu en retard dans le débat mais n’a quand même pas manqué une occasion d’attaquer la discipline.

16h19 : La domination des Mercedes en cette fin de saison, alors que l’équipe semblait perdre en performance face à ses rivales au fil de l’année, montre que la structure de Brackley a encore de la marge de manœuvre. Andrea Stella, directeur de McLaren, pense que cette performance du week-end envoie un signal fort pour l’année prochaine.

16h20 : La voie des stands est ouverte pour les tours de reconnaissance puis la mise en grille.

16h23 : Isack Hadjar est convaincu qu’il pourra se battre en piste contre Max Verstappen proprement, soulignant qu’il n’a pas eu d’accrochage avec un coéquipier "depuis une éternité".

"Pour une fois je suis devant Max. C’est assez rare que je puisse partir devant et j’ai hâte de dépasser Oscar, c’est ça, mon objectif. Il ne s’agit pas vraiment de regarder derrière."

"Et puis, cela fait une éternité que je n’ai pas eu de contact avec mes coéquipiers. Si je dois me battre contre Max, ce sera donc une lutte propre. Pour le reste, je reste concentré sur l’avant, avec l’ambition de remonter jusqu’à la troisième place. C’est ça, l’objectif."

16h27 : George Russell est très enthousiaste à l’idée de s’élancer depuis la pole position devant son équipier.

"Une très bonne journée pour nous deux hier. C’est fou, c’est notre premier doublé depuis le Canada. C’était vraiment génial de disposer d’une voiture rapide, et je suis très enthousiaste à l’approche de la course d’aujourd’hui."

16h31 : Max Verstappen a commenté la limite de 27 tours par train de pneus Pirelli, que le manufacturier n’a pas voulu abaisser malgré l’usure extrême vu en Libres et en qualifications.

Interrogé sur le fait de savoir si cela pouvait être dangereux, il dit : "Oui, mais c’est comme ça. On n’y peut rien."

"On verra bien dimanche, mais je pense que certains continueront tout simplement à rouler. Évidemment, on espère qu’aucun problème ne surviendra, mais si le règlement autorise à effectuer 27 tours, il est certain que quelques écuries iront jusqu’à 27 tours."

16h34 : Kimi Antonelli, qui s’élancera depuis la deuxième position, reconnait avant le départ que "George a accompli un travail incroyable hier."

"Nous verrons bien ce que nous pourrons faire ; c’est évidemment un circuit où il est très difficile de dépasser, mais nous ferons de notre mieux."

16h38 : Ce sera une soirée douce question météo, avec une température de piste de 29 °C, comme c’est le cas depuis le début de la semaine. Les équipes peuvent donc garder leurs repères pour les dégradations constatées lors des longs relais.

16h40 : Leclerc et Hamilton éviteront-ils un nouvel incident ? C’est lors du week-end dernier, à Las Vegas, que Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont entrés en collision alors qu’ils se disputaient la sixième place. Leclerc a écopé d’une pénalité de 10 secondes infligée par les commissaires, ainsi que d’une réprimande publique de la part du directeur de l’écurie Ferrari, Frédéric Vasseur.

Avec Leclerc septième et Hamilton neuvième sur la grille de départ aujourd’hui, il est fort probable que nous assistions à nouveau à une lutte impliquant les Ferrari. Mais sauront-ils faire preuve de retenue afin d’épargner un peu les fans de Ferrari déjà très moroses après un week-end sans bonne performance sur un tour pour la SF-26 ?

16h42 : Pour Oliver Bearman, la piste semble bien meilleure que vendredi pour l’usure des pneus. Il s’élancera depuis une belle 11e place avec sa Haas F1.

"La dernière fois que nous avons fait rouler la voiture avec beaucoup de carburant, c’était vendredi ; cela fait donc un moment, et la voiture se comporte bien mieux, ce qui est une bonne chose. Vendredi, l’usure des pneus représentait un défi de taille, mais je pense que la situation sera meilleure aujourd’hui."

16h45 : Rappelons quelques enjeux aux championnats. Il ne reste plus que 86 points à prendre pour les équipes et 50 points chez les pilotes. Des places peuvent donc se décider dès ce Grand Prix du Qatar !

Parmi les enjeux principaux au championnat constructeurs, Ferrari peut assurer la 2e place face à Red Bull Racing si elle ne perd pas plus de 33 points sur ses 77 points d’avance. Red Bull peut aussi assurer sa 3e place face à McLaren si elle marque 34 points de plus que McLaren (l’écart est de 9 points).

Racing Bulls peut aussi assurer sa 5e place face à Alpine en marquant 17 points de plus que l’équipe française.

16h48 : Du côté du championnat pilotes, Max Verstappen avec ses 304 points peut devenir vice-champion du monde s’il ne perd pas plus de 12 points face à Hamilton (267 points) ou 15 points face à Russell et Norris (264 points). Leclerc, avec ses 249 points, est devenu hors course pour la 2e place suite au GP de Las Vegas.

16h51 : Peter Bayer, PDG de Racing Bulls, admet qu’il est surprenant d’avoir séparé les Ferrari sur la grille, mais l’espoir de les battre en course est plutôt faible, même si c’est un objectif ambitieux : "Les équipes de pointe ont l’avantage sur nous en rythme de course. Ce qu’on veut, c’est la course la plus ennuyeuse possible pour nous, et rester dans cette situation. Nos pilotes veulent montrer qu’ils sont au milieu des top teams plutôt qu’en lutte contre Alpine."

16h53 : Il y a un problème sur la voiture de Leclerc, comme l’a indiqué Bayer à F1 TV en regardant vers la voiture du Monégasque. Un souci avec ce qui ressemble à un boîtier électronique, situé au niveau de l’espace dévolu aux pieds dans la voiture. Le mécanicien tient une pièce de rechange et ils essaient de l’installer. C’est une zone très difficile d’accès.

Deux mécaniciens tentent d’accéder au pédalier. Cela ne semble pas compromettre la participation à la course, mais c’est une situation de panique de dernière minute.

16h55 : Fernando Alonso est sceptique quant aux possibilités de progresser pour Aston Martin, mais il garde un semblant d’espoir : "J’ai eu des jours meilleurs. Dans cette course, tout peut arriver. Pour être honnête, il ne devrait pas y avoir beaucoup d’action, car il est difficile de doubler et de rester dans le sillage des autres, mais avec toutes ces restrictions sur la durée des pneus, cela pourrait peut-être offrir des opportunités."

16h57 : Colapinto et Pérez sont en pneus durs, le reste de la grille en mediums.

Départ : Très bon départ de Russell, contrairement à Norris qui s’est loupé et se fait passer par les Red Bull !

Tour 1 : Hadjar est resté devant Verstappen, et les Racing Bulls se sont légèrement accrochées, et Lindblad est en fond de peloton après être sorti deux fois de piste. Norris a reculé au sixième rang devant les Ferrari.

Tour 2 : Russell a six dixièmes d’avance sur Antonelli, et Piastri est déjà à plus d’une seconde. Hadjar est à 1"2 et a Verstappen juste derrière lui. Hamilton a passé Leclerc mais les premiers virages sont plein de polystyrène, avec plusieurs panneaux arrachés. Colapinto dépasse Gasly pour la 12e place.

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’27"899, et Hadjar est revenu sur Piastri. L’ingénieur de Leclerc lui dit que le mode dépassement est disponible, et le Monégasque demande si ce qui a été convenu avant la course est toujours d’actualité ou non. En l’occurrence, des consignes !

Tour 4 : Russell sent déjà qu’il s’appuie beaucoup sur le pneu avant gauche et se demande s’il va trop vite. Il n’a pas le choix car Antonelli signe encore le meilleur tour en 1’27"662, et il est à l’attaque ! Russell reste devant mais la bataille est déjà tendue. Russell le bloque dans une ligne droite avant que l’Italien n’attaque. Piastri en profite pour revenir à 2"2, et Hadjar est à 1"2 avec six dixièmes d’avance sur Verstappen. Norris est à 1 seconde et a Hamilton à 1"3, tandis que Leclerc est collé à son équipier. Il n’y a pas d’enquête sur les Racing Bulls, alors que Lindblad est remonté 21e en passant Pérez.

Tour 5 : Russell dit que les batailles ne ressemblent pas aux consignes de la matinée, et Toto Wolff prend la radio pour dire au Britannique qu’il ne doit pas se battre avec son équipier, et que la consigne est aussi passée à Antonelli.

Tour 6 : Antonelli est calé derrière Russell et va certainement mettre la pression en matière de rythme pour pousser son équipier à la faute. Piastri est à 3"5 et Hadjar à 2"2, et Verstappen le dépasse pour la quatrième place, après une consigne donnée par l’équipe. Lindblad est revenu 19e.

Tour 7 : Les Mercedes creusent l’écart sur Piastri, qui creuse l’écart sur Verstappen, et ce dernier en fait de même sur Hadjar, désormais menacé par Norris et les Ferrari. Lawson est à 5 secondes et il a près de 2 secondes d’avance sur Bearman.

Tour 8 : Les écarts se creusent à tous les endroits, sauf Hadjar qui voit Norris se rapprocher encore, avec des légers dégâts sur l’aileron avant consécutifs au premier tour. Sainz aurait volé le départ.

Tour 9 : Antonelli se rapproche et intimide son équipier, mais n’a pas le droit d’attaquer. Piastri est à 5"4, Verstappen à 2"7 et Hadjar à 2"5. Stroll s’arrête et repart en pneus mediums. Le replay montre que c’est Lawson qui a envoyé Lindblad hors piste.

Tour 10 : Les deux Mercedes continuent à creuser l’écart et roulent toujours en formation. Bortoleto et Bottas s’arrêtent à leur tour. Ils repartent respectivement 20e et 21e, en pneus durs tous les deux.

Tour 11 : Antonelli se montre très proche de Russell, et ils ont maintenant 7 secondes d’avance sur Piastri, qui a 2"7 de marge sur Verstappen. Norris dépasse Hadjar. Hülkenberg et Câmara s’arrêtent à leur tour. Ils ressortent derrière Bortoleto en durs. Et la voiture de sécurité virtuelle est déployée ! On ne sait pas pourquoi.

Tour 12 : Tout le monde s’arrête au stand, sauf les Ferrari ! La voiture de sécurité virtuelle est enlevée quand les autres voitures sont au stand, et Leclerc et Hamilton sont en tête, alors qu’il était derrière Hamilton avant. La situation est confuse ! Il n’y a finalement que Russell, Antonelli, Piastri, Verstappen et Norris qui se sont arrêtés avant la fin de la neutralisation !

Tour 13 : Leclerc est en tête devant Russell qui a passé Hamilton, ce dernier expliquant qu’il n’a pas eu sur son volant l’information lui disant de rentrer ! Lawson est quatrième devant Antonelli et Piastri, puis Bearman, Verstappen, Colapinto et Gasly. Norris est 1e devant Alonso et Albon, puis Hadjar et Bortoleto. Lindblad rentre abandonner.

Tour 14 : Russell prend la tête avec ses pneus neufs devant les Ferrari, et Antonelli est quatrième devant Lawson, Piastri et Verstappen. Hadjar signe le meilleur tour en 1’27"207 depuis la 13e place, alors que Bearman s’arrête maintenant. Le replay montre que Leclerc a accéléré quand le drapeau est repassé au vert, ce que n’a pas fait Hamilton, apparemment victime de problèmes sur son volant.

Tour 15 : Russell signe le meilleur tour en 1’26"852, et il a 2"7 d’avance sur Leclerc. Antonelli est à 5s des Ferrari, et Piastri et Verstappen ont passé Lawson. Colapinto est devant Norris, Gasly s’arrête à son tour. Hadjar prend la 11e place à Albon.

Tour 16 : Et Leclerc s’arrête, et il a un problème à l’arrière droit ! Son arrêt dure 12 secondes et il repart 13e. Russell a 5"4 d’avance sur Hamilton en tête, et 8"7 sur Antonelli. Piastri suit devant Verstappen et Lawson.

Tour 17 : Hamilton rentre à son tour, il voulait rester en piste mais son ingénieur lui dit qu’il protège sa position. Russell en profite pour prendre la tête devant Antonelli, Piastri, Verstappen et Norris. Colapinto est sixième mais ne s’est pas arrêté, et Hamilton ressort septième devant Hadjar, Alonso et Leclerc. Lawson et Albon s’arrêtent à leur tour.

Tour 18 : Russell a 8"6 d’avance sur Antonelli, qui a été ralenti par le double arrêt sous VSC. Piastri est à 5"2 de l’Italien, et Verstappen à 1"6 de la McLaren. Norris est à 5"8 et a 6 secondes d’avance sur Colapinto. Hamilton est à sept secondes et Hadjar à 3 secondes. Alonso perd beaucoup de temps et voit Leclerc le revenir sur lui.

Tour 19 : Antonelli reprend quelques dixièmes à son équipier et creuse l’écart sur Piastri, qui se détache lui aussi de Verstappen. Norris revient sur la Red Bull. Wolff prend la radio pour dire à Antonelli d’arrêter d’attaquer pour remonter sur Russell.

Tour 20 : Russell et Antonelli sont séparés par 7"7 et Piastri est à 6"4.

Tour 21 : Antonelli remonte quand même sur son équipier, malgré les consignes de son patron. Il y a 6"9 entre les deux pilotes. Piastri est dans un rythme similaire à Russell, et Verstappen est plus lent, notamment face à Norris qui est revenu à 3"4. Colapinto est sixième mais approche de son arrêt obligatoire. Avec ses pneus durs, l’Argentin va évidemment essayer de pousser le relais le plus loin possible. Hamilton est à 8 dixièmes derrière lui, et Hadjar est à 4"7. Leclerc pointe à près de 5 secondes, et Bortoleto occupe la dernière place du top 10.

Tour 22 : Antonelli reprend près d’une seconde à Russell !

Tour 23 : Russell perd un peu moins de temps mais l’écart entre les deux Mercedes passe sous les 6 secondes. Norris est revenu à 2 secondes de Verstappen. Hamilton a dépassé Colapinto.

Tour 24 : L’écart est maintenant de 5 secondes, Antonelli grappille petit à petit mais note que la dégradation du pneu dur est élevée. Piastri est à 8"2 de l’Italen, et il a 4"9 de marge sur Verstappen, qui voit Norris revenir à 1"5.

Tour 25 : Antonelli roule plus vite de 7 dixièmes par rapport à Russell, et même Piastri et Norris sont plus rapides que le Britannique. Hadjar est en train de revenir sur Colapinto.

Tour 26 : Russell a 3"8 d’avance sur Antonelli, et les deux pilotes sont maintenant largement plus rapides que la concurrence. Norris revient à moins d’une seconde de Verstappen. Russell s’est fait une frayeur et demande si c’est un problème aéro ou pneumatique. Son ingénieur lui répond que c’est sûrement dû aux pneus. Stroll passe par les stands.

Tour 27 : Antonelli n’a plus que 3"2 de retard. Norris est à 6 dixièmes de Verstappen et ils prennent un tour à une Cadillac et à Stroll qui ressort des stands. Colapinto va terminer son 27e tour avant de s’arrêter, et il résiste toujours à Hadjar, qui pointe à plus de 7 secondes de Hamilton.

Tour 28 : L’écart n’est plus que 2"4 entre les Mercedes ! Piastri est à 11"7, les Flèches d’Argent sont sur une autre planète. Et Colapinto s’arrête pour son premier arrêt obligatoire, un arrêt un peu long pour Alpine. Il laisse Hadjar, Leclerc, Bortoleto et Lawson gagner une place dans le top 10, et il perd deux positions de plus, il ressort juste devant Gasly, qui le passe peu après la ligne.

Tour 29 : Antonelli n’est plus qu’à 1"5 ! Norris est à 7 dixièmes de Verstappen mais n’arrive pas à passer.

Tour 30 : L’ingénieur de Russell lui dit qu’il y a des dégâts sur sa voiture et qu’il ne doit pas résister à Antonelli car il y aura des tentatives de réparations au stand. Russell ne sait pas pourquoi il a des dégâts, et il est frustré par cette consigne.

Tour 31 : Les pilotes Mercedes sont autorisés à se battre, à condition de rester propres. Leclerc repasse au stand après seulement 15 tours en durs, et c’est aussi le cas pour Bortoleto. Les deux pilotes auront donc 26 tours à faire dans leur dernier relais.

Tour 32 : Russell dit qu’il ne sent pas de dégâts sur sa voiture et qu’il veut rester en tête. Piastri est à 12 secondes, et Norris prend la quatrième place car Verstappen s’arrête, suivi quelques secondes plus tard par Hadjar ! Lawson et Bearman passent aussi au stand. Verstappen repart sixième, Hadjar neuvième derrière Leclerc.

Tour 33 : Russell reste devant son équipier, qui ne semble pas encore attaquer. L’écart continue de se creuser sur Piastri mais un peu plus lentement. Norris est à 8"5 de son équipier, et il a 11 secondes de marge sur Hamilton et 24 sur Verstappen. Hülkenberg est septième mais doit encore s’arrêter, et il se fait passer par Leclerc !

Tour 34 : Antonelli est toujours collé à Russell mais a été informé à la radio que Mercedes prendra le temps de nettoyer la voiture de Russell au stand, et qu’il pourra passer à ce moment. Piastri s’arrête, Norris prend la troisième place et Hamilton la quatrième. La McLaren ressort avec 12 secondes d’avance sur Verstappen, qui vient de faire le meilleur tour en 1’26"503. Hadjar passe Hülkenberg à son tour.

Tour 35 : Russell rentre au stand ! Antonelli prend la tête, et Mercedes n’arrive pas à enlever le débris malgré un arrêt très long pour essayer de le supprimer. Le Britannique vient d’être condamné à la deuxième place. Il ressort quatrième mais Norris et Hamilton doivent encore s’arrêter.

Tour 36 : Antonelli s’arrête à son tour et vit un arrêt parfait, il ressort deuxième derrière Norris mais avec huit secondes de marge sur Russell, qui est bloqué derrière Hamilton.

Tour 37 : Norris a 4 secondes d’avance sur Antonelli qui remonte à grande vitesse. Russell passe Hamilton pour la troisième place et il est à 8"4 d’Antonelli. Piastri est à 3 secondes de Hamilton et possède 6"2 de marge sur Verstappen, qui est plus lent. Leclerc est septième mais à 23 secondes de la Red Bull, et il a 1"2 de marge sur Hadjar. Hülkeberg doit toujours s’arrêter, comme Colapinto et Gasly. Lawson est 12e devant Bortoleto et Bearman, et eux se sont arrêtés. Alonso abandonne, comme Stroll juste avant lui, encore un double abandon pour Aston. Alonso a eu un souci de batterie alors que Stroll avait des douleurs au dos.

Tour 38 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’25"407 et revient à une seconde de Norris. Russell est à 9 secondes de son équipier, et Hamilton s’arrête, tout comme Hülkenberg. Hamilton repart sixième devant Leclerc. Hülkenberg ressort 14e.

Tour 39 : Norris s’est arrêté après un relais de 27 tours, Antonelli prend la tête avec 9"8 d’avance sur Russell. Piastri est à 4"2 et Verstappen repasse devant Norris, qui sort des stands à plus de 5 secondes de la Red Bull.

Tour 40 : Antonelli prend une seconde au tour à Russell, il y a mainteant 10"8 entre eux, et Piastri est dans les mêmes chronos que le Britannique. Norris reprend du temps à Verstappen, il est à 3"9.

Tour 41 : Antonelli a 12 secondes d’avance sur Russell, et Piastri est toujours à 4 secondes. Verstappen perd du temps sur les McLaren et Norris est à 3 secondes. Hamilton est sixième à 15 secondes, et Leclerc est à 4 secondes de son équipier. Hadjar évolue à 2 secondes mais ne reprend plus de temps, tandis que les Alpine sont dans le top 10 mais doivent encore s’arrêter.

Tour 42 : Russell a maintenant plus de 13 secondes de retard, mais il garde son avance sur Piastri. Verstappen est loin de l’Australien et le podium semble définitif. Gasly s’arrête et repart 14e.

Tour 44 : Les écarts se creusent, et il y a près de 15 secondes entre les Mercedes. Colapinto s’étant arrêté au 27e tour, il tente sûrement un autre relais de 27 tours pour s’arrêter à trois tours de la fin. Si un drapeau rouge arrive avant, il pourrait profiter de l’interruption ou même d’une neutralisation pour marquer des points.

Tour 45 : Antonelli, qui a été mis au courant des problèmes de Russell avec ses dégâts, demande à l’équipe s’il faut qu’il laisse passer Russell à la fin ! L’équipe lui dit qu’aucune action n’est demandée pour l’instant, mais on peut saluer la démarche.

Tour 46 : L’Italien signe le meilleur troisième partiel absolu, et 16 secondes d’avance. Piastri est à 4"8 de Russell et il a 6"4 d’avance sur Verstappen, qui voit Norris revenir dans la seconde derrière lui.

Tour 47 : Mercedes dit que Russell est trop loin pour le laisser passer, et l’Italien répond qu’il ne faut pas hésiter à lui dire si la consigne change. Un bel esprit d’équipe qui est toutefois un peu désolant pour Russell, même si les dégâts ne l’ont pas aidé. Colapinto s’arrête finalement un peu plus tôt. Lawson lui prend la neuvième place, et Bortoleto entre dans les points. Colapinto ressort 13e.

Tour 48 : Les deux Mercedes sont maintenant séparées de 18 secondes, et Verstappen a repris de la marge sur Norris. Les places dans le top 10 semblent toutes figées.

Tour 49 : Antonelli a 20 secondes d’avance maintenant, Piastri a 5 secondes de retard sur Russell et 5 d’avance sur Verstappen. Bearman est à 1"3 de Bortoleto mais ne semble pas en mesure d’attaquer pour le dernier point, et Hülkenberg est proche de Bearman. Une nouvelle 11e place pour l’Allemand ?

Tour 51 : Russell perd maintenant 1"8 au tour, et Piastri est même plus rapide que le Britannique.

Tour 53 : Antonelli a 24 secondes d’avance sur Russell, qui voit Piastri revenir légèrement, mais l’écart de 3"8 semble être trop important. Leclerc revient aussi sur Hamilton et il y a 1"8 d’écart entre les deux.

Tour 55 : Antonelli a amélioré deux des trois secteurs absolus, il a 27 secondes d’avance. Leclerc apprend par son ingénieur qu’il est un des pilotes les plus rapides en piste, et il est à 8 dixièmes de Hamilton.

Tour 56 : Leclerc a reçu la consigne de ne pas attaquer. Nous n’aurons donc pas de rebondissement de dernière minute, même si le Monégasque s’est rapproché et zigzague derrière la voiture de son équipier ! Piastri est à 1"8 mais cela semble un peu court pour aller chercher Russell.

Dernier tour : Antonelli a insisté pour demander s’il doit faire quelque chose pour Russell ! L’Italien s’accorde une belle opération de comm’ facile.

Arrivée : Antonelli franchit la ligne en vainqueur et remporte une dixième victoire cette saison ! Russell arrache la deuxième place avec décidément une malchance qui ne le lâche pas. Piastri signe un deuxième podium consécutif et montre des progrès rassurants.

Verstappen met fin à sa série de podiums mais sa quatrième place lui assure le titre honorifique de vice-champion du monde. Norris termine cinquième et grappille quelques points pour s’assurer un top 5 final au championnat. Red Bull et McLaren sont à égalité au championnat pour la troisième place !

Hamilton et Leclerc franchissent la ligne sixième et septième, séparés par quatre dixièmes de seconde, et ce résultat décevant permet tout de même à la Scuderia d’arracher le titre honorifique de vice-championne du monde des constructeurs.

Hadjar termine huitième devant Lawson et Bortoleto, qui permet à Audi de revenir à deux points de Haas au championnat avant la dernière course de la saison. Haas qui termine à la porte des points avec la 11e place de Bearman, devant Hülkenberg.

Les Alpine de Colapinto et Gasly suivent devant Sainz, 15e, Câmara est 16e devant Albon et les Cadillac de Pérez et Bottas.