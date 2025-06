Alpine F1 va changer de couleurs pour le GP d’Autriche

Alpine F1 prend la direction des montagnes styriennes pour le Grand Prix d’Autriche, onzième épreuve de la saison 2025 du Championnat du Monde de Formule 1.

Pierre Gasly et Franco Colapinto se préparent à disputer la première double confrontation estivale puisqu’ils se rendront ensuite directement à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

La course en Autriche aura une saveur particulière pour l’écurie puisqu’il s’agit de la manche à domicile de son partenaire titre, BWT. Basé à Mondsee, près de Salzbourg, « Best Water Technology » est le leader européen du traitement de l’eau à travers ses solutions innovantes et respectueuses de l’environnement.

Depuis 2022, BWT et son rose emblématique ornent les monoplaces d’Alpine pour incarner une vision : « Changer le monde, gorgée après gorgée ». Le rose permet de sensibiliser à l’accès à une eau potable, propre et salubre pour tous, et s’appuie sur l’audience internationale de la Formule 1 pour attirer l’attention sur l’un des plus grands enjeux de notre époque.

Pour célébrer ce partenariat titre, Pierre et Franco porteront ce week-end des combinaisons roses spécialement conçues pour le Grand Prix d’Autriche. De nombreuses activations avec BWT seront également au programme. Avec la livrée à dominante rose de l’A525, ces combinaisons symbolisent tant l’engagement de l’équipe envers la mission de BWT que son soutien pour faire du sport un vecteur de changement.

"Nous sommes conscients que nous avons du travail à faire après une course décevante au Canada, d’autant plus que nos concurrents directs ont encore marqué des points," rappelle Pierre Gasly.

"Je pense que notre prestation a été compromise par les qualifications et nous savons à quel point la position de piste est importante de nos jours. La voiture avait du rythme, mais nous n’avons tout simplement pas réussi à assembler toutes les pièces du puzzle avec le deuxième train de pneumatiques tendres neufs samedi. Nous avons été éliminés en Q1, puis nous avons dû partir depuis la voie des stands, donc le défi s’annonçait immense."

"Je me suis rendu à l’usine pour analyser tout cela avec l’équipe et préparer le double rendez-vous en Autriche et à Silverstone. C’est à Spielberg que le temps au tour est le plus court de la saison, d’où une grande intensité. Le circuit propose plusieurs courbes rapides et de gros freinages, ce qui en fait un tracé exigeant malgré ses dix virages seulement. Notre objectif sera d’être dans le rythme d’entrée de jeu et d’être compétitif tout au long du week-end."

"Enfin, c’était vraiment génial et surréaliste d’aller à New York pour l’avant-première mondiale de ’F1 : Le Film’. Il sort cette semaine au cinéma et je peux vous dire que j’ai vraiment été impressionné par le résultat. J’ai vraiment bien aimé et j’ai hâte de voir ce que les fans en penseront. Et fouler le tapis rouge avec Brad Pitt… C’était une expérience incroyable que je ne suis pas près d’oublier !"

Franco Colapinto ne peut que faire écho au Français : "nous n’avons pas obtenu le résultat escompté au Canada, mais nous avons bien progressé au fil des séances et montré que la voiture avait du potentiel. Nous devons tout simplement continuer à travailler dur et aller dans la bonne direction avant ce week-end en Autriche."

"C’est une piste que je connais bien pour y avoir couru en formules de promotion, avec notamment un podium en course longue l’an passé en Formule 2. C’est un vrai circuit de pilotes, où il faut tout réussir à la perfection tout en gardant constamment une certaine fluidité compte tenu du temps au tour très court. La pression sera forte pour maximiser nos qualifications et nous donner les meilleurs chances de marquer des points."

"En dehors des circuits, nous avons fait escale la semaine dernière à New York pour l’avant-première de ’F1 : Le Film’. C’était une expérience unique de fouler le tapis rouge à Times Square et de rencontrer Brad Pitt. Autant dire que c’était une journée inoubliable. Le film fera parler dans le paddock ce week-end et j’ai hâte que tout le monde le découvre. Sur la piste, nous restons focalisés et conscients que nous devons tout mettre bout à bout tout au long du week-end à Spielberg pour inscrire des points extrêmement précieux pour l’équipe."