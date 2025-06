Cowell a mis Newey et des ’objectifs ambitieux’ au centre de sa stratégie

Le défi d’Aston Martin F1 est colossal, mais son directeur Andy Cowell est prêt à le relever. L’ingénieur britannique révèle en effet qu’il fixe des objectifs complexes de sorte à motiver ses troupes et trouver des solutions pour les atteindre.

"Il ne s’agit pas seulement d’avoir une usine et des outils" explique Cowell. "Il s’agit d’avoir des personnes et des personnes qui travaillent bien en équipe. Fixez des objectifs ambitieux et n’ayez pas peur de les fixer. Il s’agit ensuite de creuser les détails, de les approfondir et d’avoir la détermination nécessaire pour continuer à poursuivre ces objectifs difficiles."

L’arrivée d’Adrian Newey a été un outil très efficace en ce sens : "Adrian ne facilite le travail d’ingénierie de personne dans l’usine. Tout a été mis au placard. Adrian dit ’nous devrions essayer de réaliser ceci, ceci, ceci, ceci, ceci et ceci. Et je sais que tout ne va pas ensemble, mais nous allons trouver un moyen’. Et j’adore cela."

"J’aime cette approche de l’ingénierie, car si vous y parvenez, vous fabriquerez une machine plus performante que celle de votre adversaire, qu’il s’agisse d’un moteur dans mon ancienne vie ou d’une voiture de course aujourd’hui. Et vous avez besoin de gens qui ont cette mentalité, cette ambition. Je ne pense pas qu’Adrian comprenne l’expression ’c’est assez bon’. Tout peut être amélioré en permanence."

L’objectif est désormais de faire travailler tout le monde comme une seule équipe, dans un team qui était quelque peu désordonné jusqu’ici : "Il y a beaucoup de gens très, très bons. Nous devons simplement essayer de les faire travailler ensemble, peut-être d’une manière un peu mieux organisée."

Cowell estime que la perspicacité de Newey a permis à Aston Martin de mieux s’organiser : "Il est vrai que chaque département s’est développé au cours des trois ou quatre dernières années, en termes de capacité et d’outils, mais se sont-ils développés en tant qu’équipe ? J’en doute."

"Les gens utilisent le mot ’silos’. Avons-nous une culture de la mentalité du silo ? Je pense que nous pouvons faire plus pour travailler ensemble en nous concentrant sur le fait que nous sommes tous ici pour la voiture de course."

"Je pense que le fait qu’Adrian soit l’une des personnes les plus expérimentées du paddock nous aide beaucoup. Ainsi, en termes de prise de décision finale, il y a un décideur final très clair."

Les objectifs ambitieux et la présence de Newey sont des outils pour aider à recruter : "Les gens veulent venir travailler dans un environnement où Adrian opère non seulement pour leur propre apprentissage et leur croissance, mais aussi pour avoir la possibilité de travailler dans un environnement où c’est l’Everest que nous gravissons."

Le nouveau directeur technique de l’équipe, qui est une légende de l’ingénierie en Formule 1, prend même du temps pour participer à chaque entretien.

"Il n’entre pas nécessairement dans les détails de l’entretien, mais il vient discuter avec les gens pendant les 15 dernières minutes pour leur demander : ’Pourquoi voulez-vous venir travailler ici ? Qu’est-ce qui vous intéresse ? Et sur quoi avez-vous travaillé ?’"

"Pour que les gens repartent en se disant ’Adrian Newey a passé du temps avec moi, il est intéressé par ma candidature’, cela ajoute un autre niveau de puissance à l’équipe, pour que tout soit cohérent."