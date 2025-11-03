Alpine F1 : Otro Capital songerait à se retirer, une porte d’entrée pour Horner

De nouvelles spéculations ont émergé, liant Christian Horner à un éventuel consortium préparant un investissement majeur en Formule 1, alors que des informations indiquent qu’Otro Capital, actionnaire minoritaire d’Alpine, envisage de vendre sa participation de 24 %.

Selon le Sports Business Journal, la société de capital-investissement a entamé des discussions préliminaires sur un éventuel désinvestissement, la participation ayant été initialement évaluée à environ 900 millions de dollars lors de son acquisition mi-2023.

Cette nouvelle intervient alors que la valeur des écuries de F1 continue de grimper en flèche, Aston Martin et Racing Bulls, l’écurie sœur de Red Bull, ayant récemment été évaluées à plus de 2 milliards de dollars.

Selon certaines sources, les discussions n’en sont pas encore à un stade avancé, mais le moment choisi a alimenté les spéculations selon lesquelles un nouveau groupe d’investisseurs, comprenant des personnalités du paddock, pourrait être en train de se former.

Récemment, plusieurs patrons d’équipe dans le paddock ont confirmé avoir été contactés par Horner, le patron déchu de l’écurie Red Bull étant à la tête des efforts visant à constituer un consortium d’investissement d’un milliard de dollars à la recherche d’opportunités d’entrée ou de partenariat dans la F1.

Renault conserve le droit de première offre en cas de vente d’Otro, et son nouveau PDG, François Provost, a réitéré l’engagement à long terme de la société envers la F1 sous la bannière Alpine.