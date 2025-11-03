Rovanperä a débuté son passage vers le circuit avec un test d’une F2

Le double champion du monde des rallyes Kalle Rovanpera a entamé sa transition du rallye mondial vers les monoplaces, effectuant son premier essai dans une ancienne Formule 2 avant de passer à la course sur circuit avec le soutien de Toyota.

Le Finlandais de 25 ans, qui participera à la Super Formula en 2026 dans le cadre d’un plan à long terme visant la Formule 1, a publié des photos de son premier essai en F2 sur les réseaux sociaux, décrivant l’expérience comme exigeante et passionnante.

"Comme je m’y attendais, la conduite est physiquement assez difficile. Il y a beaucoup de forces G difficiles à reproduire en simulateur et il faudra du temps pour s’y habituer, donc je suis heureux d’avoir pu passer du temps au volant et j’ai hâte de recommencer."

L’essai a eu lieu avant son départ pour le Rallye du Japon, Rovanpera utilisant une F2 d’ancienne génération dans le cadre d’un programme d’acclimatation initial organisé dans le cadre du programme de développement des pilotes de Toyota.

Son transfert marque l’un des changements interdisciplinaires les plus ambitieux du sport automobile moderne. S’adressant à Ilta-Sanomat, l’ancien pilote de l’Indy 500 Tero Palmroth a salué cette décision comme "un événement majeur pour le sport automobile international et un saut courageux qui vient du cœur".

"Le projet de Kalle correspond parfaitement aux ambitions mondiales de Toyota dans le domaine du sport automobile," a ajouté Palmroth, soulignant la coopération croissante du constructeur avec l’écurie Haas F1.

"C’est une énorme opportunité pour Toyota en termes de marketing et de storytelling, et c’est tout à fait authentique."

Palmroth estime que la force mentale de Rovanpera sera un avantage décisif.

"Il court sous une pression énorme depuis des années. Les jeunes pilotes de circuit ont peut-être une meilleure maîtrise technique, mais Kalle possède une expérience de la vie et un sang-froid qui leur font défaut. Il est réaliste, humble et ne s’attend pas à être accueilli en grande pompe."

Si l’objectif à long terme de Rovanpera est clair, les spéculations sur un éventuel baquet en F1, en particulier chez Haas, ont déjà commencé à circuler, compte tenu de la présence croissante de Toyota au sein de la petite écurie américaine.

Mais le patron de l’équipe, Ayao Komatsu, s’est empressé de nier tout lien immédiat.

"Rovanpera chez Haas ? Cela ne fait absolument pas partie de nos plans. Les intérêts de Toyota sont distincts des nôtres. S’il est bon, tant mieux, mais il ne fait pas partie de nos plans actuels."

D’autres photos de ce test sont disponibles ci-dessous.