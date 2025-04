Alpine F1 : Le rythme était bon en Libres 1 puis tout s’est effondré

Les essais libres 1 étaient très prometteurs pour Alpine F1, avec un 2e temps pour Pierre Gasly et un 7e pour Jack Doohan à Sakhir.

Mais une fois le soleil couché, les deux pilotes de l’équipe français ont retrouvé malheureusement des places plus conformes aux performances de l’A525.

Doohan a néanmoins devancé le Français avec le 14e temps.

« C’était une solide journée d’essais à Bahreïn. Nous avons rencontré quelques difficultés en EL1 et je n’étais toujours pas entièrement satisfait en EL2. Le peloton est tellement serré, plusieurs voitures se tiennent en seulement deux dixièmes de seconde, donc le moindre détail aura son importance, notamment dans la bataille acharnée pour atteindre Q3. Nous restons concentrés et nous continuerons à travailler dur pour trouver des améliorations. Nous avons beaucoup de données utiles à analyser après la séance de ce soir, à la fois avec peu et beaucoup d’essence, mais aussi avec les trois composés différents. Demain, il fera chaud en EL3, comme c’était le cas durant la première session aujourd’hui. Il s’agira surtout de peaufiner certains détails, de comprendre les pneus et d’extraire le maximum de notre package quand cela comptera. »

Gasly a fini avec le 17e temps des Libres 2.

« Les conditions sont très différentes de celles que nous avons connues lors des tests de présaison ici à Bahreïn. En Essais Libres 1, il faisait extrêmement chaud et l’adhérence était très faible tout au long de la séance. C’était plutôt agréable d’être deuxième même si cette session n’était pas représentative pour plusieurs raisons. En EL2, les sensations étaient d’abord correctes avec les pneumatiques durs, mais nous semblions plus en difficulté avec les tendres. Il est important que nous comprenions mieux ce composé et que nous voyions comment l’optimiser sur un tour. Le peloton est encore extrêmement serré et je reste optimiste quant à nos progrès d’ici demain. Nous allons travailler dur et nous assurer de tout mettre bout à bout demain soir. »