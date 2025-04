Verstappen déplore un écart important avec McLaren, Tsunoda s’est perdu en EL2

Max Verstappen avait la tête des mauvais jours après les Libres 2 à Sakhir aujourd’hui.

Le Néerlandais a manque l’EL1 (dédiée à Ayumu Iwasa dans son baquet) et a constaté un écart très important avec McLaren.

La Red Bull manque clairement de performance et il n’est pas question de répéter Suzuka pour le moment. Un peu comme attendu finalement dès hier.

"C’était vraiment difficile. Bien sûr, il a fallu un tour, deux tours pour rentrer dans le coup, mais l’écart était quand même assez important avec McLaren, donc pas vraiment satisfait."

"J’ai juste eu beaucoup de mal avec l’adhérence et le feeling en général. L’équilibre n’était pas trop mauvais, mais un peu décevant, et il y a beaucoup de travail à faire, y compris sur le long relais."

"Nous sommes tout simplement trop lents, globalement, sur chaque tour et, honnêtement, ce n’était pas très amusant sur le long relais. Un peu d’entraînement au drift à la fin aussi !"

"L’écart avec McLaren est important. Nous avons adopté une approche un peu différente des vendredis habituels, donc je pense même que cet écart est très important."

Yuki Tsunoda, le nouvel équipier de Verstappen chez Red Bull, n’a terminé que 18e en EL2 pour sa deuxième course avec l’équipe. Après un vendredi « désordonné », Tsunoda espère trouver de la performance ce soir pour éviter de répéter son élimination prématurée en qualifications au Japon.

"Le potentiel, mais c’est difficile à dire comment le débloquer. C’est une configuration différente entre nous. Je sens le potentiel, mais c’est difficile à extraire."

"Du point de vue opérationnel, warm-up, changements de vitesse, tout a été assez compliqué aujourd’hui. Il faut absolument éviter que cela se reproduise."

"Peut-être que Woody [Richard Wood, ingénieur de course] et moi devrions prendre la piste ce soir pour renforcer notre relation car on s’est perdus en EL2."

Ayumu Iwasa était l’autre Japonais en piste de Red Bull aujourd’hui (photo ci-dessous). Il a roulé en Libres 1 à la place de Verstappen sans forcer son rythme.

"C’était une bonne expérience. Je n’ai pas fait beaucoup de tours d’attaque car on devait faire des tests aéro en début de séance. J’ai tenté de faire le meilleur travail pour l’équipe sans faire d’erreur. Je pense que ça allait, et à la fin, j’ai commencé à être dans le rythme," a déclaré Iwasa.

"Malheureusement, je n’ai pas pu chausser les pneus tendres dans la séance, mais j’ai pu avoir un bon retour de la voiture et j’étais de plus en plus confiant dans la voiture au fil de la séance, donc c’est positif."

"Ils sont satisfaits des processus avec les tests aéro et de la séance elle-même. On a aussi discuté de mes performances pures, et mon troisième secteur était très rapide, même en mediums, donc ils étaient satisfaits. J’ai fait des erreurs dans mon tour d’attaque, c’était difficile mais ils étaient satisfaits."

"C’était piégeux au début car il n’y avait pas de grip, je n’attaquais pas au maximum et le grip était très faible. Ca a affecté mes progrès de pilotage car le comportement de la voiture était difficile. Ce n’est pas qu’elle était piégeuse, c’est juste qu’il n’y avait pas de grip. Mais j’ai bien appris et je me suis bien adapté à la voiture et au grip."

"Je me prépare toujours à être dans l’équipe, je fais aussi beaucoup de simulateur, et j’ai déjà eu un test dans la VCARB, ce qui a été une bonne préparation pour être prêt à n’importe quel moment."