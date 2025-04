Piastri et Norris ne sont pas tentés par faire Le Mans pour McLaren

McLaren vient d’annoncer il y a quelques jours son retour en endurance en 2027.

L’équipe de Woking n’a pas communiqué de détails pour le moment mais il s’agira d’un projet Hypercar, la catégorie reine.

"Nous sommes très ouverts d’esprit. Qui ne veut pas gagner les 24 Heures du Mans ? J’en ai parlé à Lando et Oscar, et ils m’ont dit qu’ils adoreraient aller courir au Mans. C’est génial, non ?" affirmait Zak Brown, il y a un an, lorsque le projet était encore en réflexion uniquement.

Alors, les pilotes de F1 de l’équipe sont-ils tentés par une aventure aux 24h du Mans s’ils le pouvaient ?

"Non, ce n’est pas du tout dans mon projet pour l’instant. Mais 2027 est encore loin, qui sait ? Une saison de F1 est déjà tellement prenante..." répond Norris.

Et pour Piastri ? "Un jour, mais pas avant un moment. Je suis plutôt heureux en F1 pour le moment."

Pourrait-il le faire en combinant cette course avec la F1 ?

"Je ne pense pas. Je ne pense pas qu’on rende justice à l’un ou l’autre championnat en essayant de jongler avec les deux. Je pense que pour la F1, ce n’est probablement pas si préjudiciable au championnat, mais quand on a beaucoup d’enjeux, comme c’est le cas actuellement – ​​et qu’on ne respecte pas le Mans comme il le mérite en termes de préparation – je pense qu’il ne faut pas se lancer dans une course sans préparation."

"Donc, j’attendrai d’avoir terminé ce que je veux faire en F1, puis je verrai si Zak veut bien me tester au Mans."