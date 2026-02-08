Alpine F1 aura le même objectif à toutes les courses en 2026

Le directeur général d’Alpine F1, Steve Nielsen, a exposé ses objectifs pour l’équipe cette saison, alors que l’écurie cherche à se remettre d’une campagne 2025 particulièrement difficile. L’écurie basée à Enstone a terminé l’année dernière à la dernière place du classement des constructeurs pour la première fois de son histoire, avec seulement 22 points au compteur.

Compte tenu du changement majeur de réglementation prévu cette année, Alpine avait choisi très tôt la saison dernière de concentrer ses efforts sur sa monoplace de 2026. Espérant naturellement que ce sacrifice portera ses fruits, il souhaite entamer cette nouvelle saison en étant capable de marquer des points régulièrement.

"Je veux que nous nous battions chaque semaine pour des points" a déclaré Nielsen. "Nous n’y sommes pas parvenus en 2025. Nous avons eu quelques week-ends isolés où nous visions les points et en avons marqué, mais trop souvent, nous étions loin derrière."

Et c’est une place que ne veut plus l’équipe : "Ce n’est pas la place de cette équipe. Ce n’est pas là qu’Enstone se situe traditionnellement. Ce n’est pas ce qu’Alpine veut, et ce n’est pas là qu’aucun d’entre nous ne souhaite être."

Après une saison 2025 difficile, l’espoir est d’avoir sacrifié à bon escient la saison dernière pour préparer au mieux l’année 2026 : "Nous savions pourquoi nous étions à cette place. C’est douloureux, mais nous espérons que c’était pour le bien commun. Nous verrons bientôt si nous avons pris la bonne décision."

Mais Nielsen refuse de lancer un pronostic sur son team après le premier shakedown de Barcelone : "Chaque équipe qui construit une nouvelle voiture vous dira qu’elle est bonne. Ce qui décide vraiment de la vérité, c’est ce qui se passe sur la piste."