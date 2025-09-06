Alpine en fond de grille à Monza avec une F1 ’pas très adaptée’

Alpine F1 a confirmé que le circuit de Monza ne convenait pas à sa monoplace aujourd’hui avec les plus mauvais temps du jour en qualification, devant Liam Lawson uniquement.

Petite surprise, Franco Colapinto se classe devant Pierre Gasly, démontrant que l’Argentin progresse lors de ces dernières semaines. Mais cela reste un 18e temps, soit une 17e place sur la grille puisque le pilote Racing Bulls Isack Hadjar partira dernier avec une pénalité pour changement de composants moteur hors quota.

« L’après-midi a été compliqué de notre côté. Monza est un circuit qui ne convient probablement pas à notre voiture, et cela se voit clairement depuis le début du week-end. J’avais l’impression d’avoir réalisé de bons tours, je me sens de mieux en mieux au volant, mais il nous manque encore un peu de vitesse pour nous hisser plus haut sur la grille. Nous allons travailler sur la stratégie afin d’optimiser notre résultat final demain. Ce ne sera pas simple, mais nous ferons tout notre possible pour remonter et conclure au mieux la saison européenne. »

Pierre Gasly a donc signé le 19e temps et partira 18e.

« Nous savions que ce serait une séance difficile avec une monoplace pas très adaptée à ce circuit. C’est toutefois encourageant de voir que nous avons réduit l’écart depuis les essais libres. J’ai donc le sentiment que nous avons fait du bon travail pour progresser et rester dans le match. J’ai eu du trafic dans mon dernier relais. Cela m’a coûté un peu de temps, mais probablement pas assez pour espérer entrer en Q2. Ce sera encore serré demain et nous continuerons toujours à nous battre et à tout donner nous quoi qu’il arrive. C’était aussi une journée importante comme j’ai prolongé mon contrat avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2028. J’ai confiance, je suis optimiste pour l’avenir et c’est formidable d’avoir pu l’annoncer cinq ans jour pour jour après ma première victoire en Formule 1 ici même. »