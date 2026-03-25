Alonso retarde son arrivée au Japon, son premier enfant arrive !

Fernando Alonso arrivera avec un léger décalage au Grand Prix du Japon, un événement particulier dans sa vie personnelle expliquant cette organisation inhabituelle. Le double champion du monde attend en effet la naissance de son premier enfant.

L’Espagnol avait révélé l’an dernier qu’il allait devenir père avec sa compagne Melissa Jiménez, la date prévue de l’accouchement coïncidant précisément avec le week-end de Suzuka. Une situation délicate à gérer pour un pilote engagé en Formule 1, où s’absenter totalement d’un Grand Prix reste difficilement envisageable.

Dans ce contexte, Alonso a choisi de retarder au maximum son départ, afin de rester auprès des siens aussi longtemps que possible. Son écurie, Aston Martin F1, a confirmé mercredi que son pilote ne participerait pas à la journée médias du jeudi à Suzuka, ce qui repousse son arrivée sur le circuit au vendredi.

Cette adaptation du programme s’accompagne également d’un ajustement sportif : Alonso ne prendra pas part à la première séance d’essais libres. Celle-ci sera confiée au troisième pilote de l’équipe, Jak Crawford, dans le cadre des séances obligatoires réservées aux rookies au cours de la saison.

Dans un bref communiqué, Aston Martin a précisé : "Fernando arrivera légèrement plus tard ce week-end pour des raisons familiales personnelles et ne participera pas à la journée médias du Grand Prix du Japon."

"Tout va bien et il sera sur le circuit à temps pour vendredi."

Malgré ce timing particulier, Alonso devrait donc être pleinement opérationnel pour la suite du week-end japonais, tentant de concilier au mieux exigences professionnelles et événement majeur de sa vie personnelle.