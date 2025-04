Antonelli veut passer ses ’examens’ même si l’école devient ’beaucoup plus dure’

Andrea Kimi Antonelli ne veut pas abandonner son cycle scolaire avant de le terminer, malgré une incompatibilité de plus en plus grande entre les deux phases de sa vie. Arrivé en Formule 1 cette année, le pilote Mercedes F1 suit des cours à distance dans une école publique et essaie de tenir ses engagements en matière d’éducation.

"J’ai la dernière année d’école à faire" a déclaré Antonelli au podcast The Fast and the Curious. "J’ai des examens de fin d’année, alors j’essaie de trouver une date où je pourrai le faire, ce qui est assez difficile pour l’instant. Je reçois beaucoup d’aide de l’école, je ne vais pas mentir, ils m’envoient des trucs, mais c’est un gros engagement."

"Pour être honnête, je dis toujours que je ne veux pas vraiment faire ça, mais quand j’y repense, c’est aussi important. J’ai fait tellement d’années d’école et ce serait dommage d’abandonner la dernière année d’école, et ma mère y tient beaucoup, alors je le ferai aussi pour elle."

Sa distance avec l’école est un problème, mais l’Italien se réjouit de recevoir l’aide de ses professeurs et de ses camarades : "Je le fais en ligne pour l’instant. Je vais dans une école publique, donc je ne peux pas vraiment me connecter pendant la journée parce qu’ils ne le font pas vraiment."

"Mais après chaque leçon, ils envoient le matériel de ce qu’ils ont enseigné en classe, et mes camarades de classe m’aident aussi. Mais c’est sûr que c’est difficile, et surtout cette année, c’est devenu beaucoup plus difficile. Je n’ai pas pu suivre cette année parce que tout s’est intensifié massivement, mais j’essaie d’aller jusqu’au bout."

Antonelli révèle qu’il a de grandes difficultés en mathématiques, ce qui n’est pas le cas en anglais : "C’est un sentiment terrible, je ne vais pas mentir. En maths, on commence par voir des chiffres, puis on ne voit plus que des lettres, et je me dis : ’Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça ?’"

"C’est quelque chose que je dois faire, mais c’est une matière vraiment difficile. Mes matières préférées sont l’anglais, parce que je le connais très bien et que je n’ai pas besoin de l’étudier, et l’éducation physique, parce qu’on s’y amuse. Ce sont mes deux matières préférées."

Interrogé sur les discussions qu’il a à ce sujet avec son patron Toto Wolff, Antonelli révèle qu’elles sont inexistantes ou presque : "Non. Je n’en parle pas vraiment avec Toto. Il sait que c’est important aussi, mais il ne m’a jamais vraiment aidé - mais je ne lui ai même jamais demandé de l’aide pour l’école."

En revanche, il s’amuse quant au fait qu’il pourrait demander de l’aide à son équipier, George Russell : "Si je le trouve dans l’avion, j’irai le voir pour lui demander de m’aider en maths et on verra comment on s’en sort !"