’Jusqu’ici tout va bien’ : Vasseur fait le bilan des essais de Bahreïn pour Ferrari

Ferrari a connu une première semaine de roulage réussie à Bahreïn, avec aucun problème technique et une grande quantité de kilomètres. Entre ces trois journées et Barcelone, l’équipe a enchaîné les kilomètres et a déjà récolté des données cruciales sur sa SF-26.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, tire un premier bilan positif de cette pré-saison 2026, et il se satisfait de voir que la monoplace et surtout son tout nouveau V6 hybride étaient prêts à prendre la piste sans connaître de soucis majeurs.

"De ce côté je dirais que jusqu’ici, tout va bien. On a fait quelque chose comme 4500 kilomètres, ça s’est bien passé pour la fiabilité et c’est la meilleure manière de collecter des données et comprendre quelles sont les options et comment améliorer la voiture étape par étape" a déclaré Vasseur.

"On ne parle pas du tout de performance pour l’instant, tout le monde se concentre sur soi-même avec ses propres références sans faire de comparaison, mais jusqu’ici tout s’est bien passé de notre côté pour développer la compréhension de la voiture, et la route est encore longue."

Interrogé sur le fait que Ferrari apporte une première évolution majeure dès la semaine prochaine, le Français répond discrètement en faisant une généralité de ce cas, et il pense que ce sera pareil pour toutes les équipes.

"Je suis convaincu que tout le monde amènera de grosses évolutions la semaine prochaine, et probablement aussi à Melbourne. Ce sera comme ça en début de la saison, le développement sera très important et il faut accélérer l’arrivée de nouvelles pièces, mais je me concentre sur mon équipe."

Il reste encore beaucoup de travail, mais le bilan de la pré-saison de la Scuderia est évidemment très positif pour le moment, même si Vasseur refuse toujours d’aborder le sujet des performances de la monoplace.

"On veut toujours faire plus, on veut toujours faire plus de tours, mais ça s’est bien passé. On n’a pas eu de gros problèmes de fiabilité, on n’a pas eu besoin d’arrêter la voiture, et c’est bien. On a une bonne corrélation, mais il n’y a rien sur la performance, c’est juste une question de travail."