Pérez : Cadillac refuse le rôle de lanterne rouge pour ses débuts en F1

Equipe nouvellement arrivée en Formule 1, Cadillac se prépare à une saison d’apprentissage qui s’annonce exigeante. Mais hors de question pour la nouvelle écurie américaine de se contenter d’un simple rôle de figurant. Sergio Pérez l’assure : terminer dernier du championnat en 2026 serait vécu comme un véritable échec.

De retour sur la grille après une année d’absence consécutive à son départ de Red Bull fin 2024, le pilote mexicain s’est exprimé auprès à l’occasion de la présentation officielle de Cadillac. L’équipe, soutenue par General Motors, a marqué les esprits en dévoilant une livrée noire et blanche asymétrique via une publicité diffusée pendant le Super Bowl.

Interrogé sur la possibilité de voir Cadillac clôturer le classement lors de sa première saison, Pérez a immédiatement écarté cette hypothèse comme objectif acceptable.

"Nous n’avons clairement pas cet état d’esprit", a-t-il affirmé. "Pas avec le niveau d’investissement qui a été mis en place."

Le message est limpide : si Cadillac sait qu’elle ne jouera pas les premiers rôles dès son entrée en F1, elle refuse toute résignation.

"Nous serions très déçus de terminer derniers", insiste Pérez. "Nous savons que nous ne gagnerons certainement pas le championnat, mais nous voulons clairement faire beaucoup de progrès et battre quelques équipes."

Engagée comme onzième écurie à partir de 2026, Cadillac utilisera des unités de puissance Ferrari clientes. Malgré une campagne de recrutement massive au sein des équipes établies du plateau, certaines rumeurs dans le paddock indiquent que Cadillac, tout comme Audi – l’autre grand nouveau venu de l’ère des moteurs 2026 – ferait actuellement partie des projets les moins avancés en termes de performance.

À 36 ans, Sergio Pérez retrouve cependant un environnement qu’il juge familier et rassurant.

"C’est comme reformer le groupe", confie-t-il, en référence à son ingénieur de course Carlo Pasetti, avec qui il a déjà travaillé à l’époque de Racing Point.

Le Mexicain souligne également la diversité et l’expérience du personnel réuni autour du projet.

"C’est une équipe qui a recruté des gens venant pratiquement de toutes les équipes par lesquelles je suis passé", ajoute-t-il. "Je pense que cette équipe, cette structure, a la capacité d’aller très loin dans ce sport. Elle va devenir une équipe très importante pour l’avenir de la Formule 1."

Son coéquipier Valtteri Bottas partage cette approche mesurée, malgré le coup médiatique à 20 millions de dollars réussi de Cadillac lors du Super Bowl, un événement qui aurait touché plus de 120 millions de téléspectateurs.

"Je suis préparé à ce que le début soit difficile", reconnaît le Finlandais. "Et ça ne me dérange pas si nous ne commençons pas de manière idéale. Bien sûr, je ne le souhaite pas. Mais si c’est le cas, alors c’est simplement notre réalité."