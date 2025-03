La Thaïlande veut minimiser l’impact de son Grand Prix de F1

La Thaïlande semble en bonne voie pour intégrer le calendrier des courses de la Formule 1.

Immédiatement après l’ouverture de la saison en Australie, le PDG de la discipline, Stefano Domenicali, a pris l’avion pour Bangkok afin de rencontrer le Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra.

Il a salué les « projets impressionnants » concernant un premier Grand Prix qui se tiendrait dans le quartier de Chatuchak, dans la capitale thaïlandaise, en 2028.

"Je me réjouis de poursuivre nos discussions dans les semaines et les mois à venir," a déclaré Domenicali.

Ces discussions ont effectivement progressé, avec l’annonce de la signature d’un protocole d’accord entre Domenicali et le Premier ministre Shinawatra.

Ces informations ont été confirmées par le Dr Gongsak Yodmani, directeur de l’autorité sportive thaïlandaise.

"L’important est de comprendre la communauté et les habitants de la région qui seront impactés par la course," a-t-il déclaré au Bangkok Post.

"Nous sommes tous d’accord sur le fait que l’organisation d’un événement de F1 devrait bénéficier à toutes les parties concernées, en particulier aux habitants de la région. Nous devons leur faire savoir que nous nous engageons à minimiser l’impact environnemental et sonore, et à veiller à ce que les habitants soient informés et indemnisés."

Le pilote de F1 thaïlandais d’origine britannique, Alex Albon, se dit enthousiaste à l’idée de courir "à domicile" et contactera Domenicali pour apporter un éventuel soutien.

"Je pense que nous en discuterons quand le moment sera venu. C’est très excitant. Ce sera intéressant avec la chaleur, c’est un domaine dans lequel nous pourrions devenir un Singapour 2.0. De mon côté, je ferai tout mon possible pour que cette course puisse voir le jour avec un soutien de ma part."