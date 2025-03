Red Bull admet que l’avenir de Verstappen se jouera à la pause estivale

Le Dr Helmut Marko estime que les spéculations sur l’avenir de Max Verstappen ne feront que s’intensifier à mesure que la saison 2025 avance.

Sur fond de consternation autour de l’échange de baquets Liam Lawson-Yuki Tsunoda, Verstappen s’est rendu à Milton Keynes la semaine dernière pour une réunion technique cruciale afin d’aborder la maniabilité difficile et le manque de rythme de la Red Bull RB21.

"Nous avons pu montrer à Max l’orientation générale du développement de la voiture et les améliorations concrètes qui y sont apportées," confirme le conseiller de l’équipe.

"La voiture doit être améliorée pour que Max puisse remporter un cinquième titre mondial. C’est notre objectif principal et toute l’équipe travaille dur pour l’atteindre."

Ce n’est pas seulement le championnat du monde qui est en jeu pour Red Bull, mais des signes évidents montrent que le Néerlandais est de plus en plus mécontent de l’équipe et envisage un éventuel transfert chez Mercedes ou Aston Martin en 2026.

"Tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats," a admis Marko à nouveau ce lundi.

"Mais toutes ces clauses sont formulées différemment, et pour l’instant, ce sujet n’est pas du tout abordé."

Il admet toutefois que si Red Bull ne parvient pas à s’améliorer rapidement, la prochaine phase de mise en œuvre des clauses rendra la période précédant la pause estivale très intéressante.

"Oui, c’est le calendrier prévu. Mais réfléchissez-y : nous sommes actuellement deuxièmes du classement, à seulement 8 points du leader. Et la pause estivale est encore loin."

Mais si Verstappen finit par quitter le navire, cela pourrait également marquer la fin du mandat de Marko chez Red Bull.

"Oui, cela pourrait être une bonne raison de partir à mon tour."