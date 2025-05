Sauber F1 mise sur des stratégies assez folles demain à Monaco

L’écurie Sauber a réussi à placer une voiture en Q2 dans les rues étroites et sinueuses de Monte-Carlo, Nico Hülkenberg se qualifiant 13e pour le Grand Prix de Monaco de demain.

Avec la nouvelle réglementation imposant l’utilisation de trois trains de pneus pour la course demain, la stratégie jouera un rôle encore plus crucial. Sur un circuit où le dépassement est le défi ultime, un bon résultat dépendra d’une stratégie solide de l’équipe, d’un bon départ et, au final, d’une concentration sans faille des pilotes pour ramener les voitures à l’arrivée en Principauté.

"La séance de qualifications a été propre aujourd’hui. Atteindre la Q2 était un objectif important, et je suis satisfait que nous l’ayons atteint. Pour être honnête, j’espérais une meilleure position sur la grille que la 13e place. Dans les derniers tours de la Q2, je n’ai pas réussi à faire plus de temps au tour, surtout dans les premier et deuxième secteurs ; le troisième secteur était vraiment solide, mais malheureusement, cela n’a pas suffi pour accéder à la Q3."

"Nous nous concentrons maintenant sur la course de demain. Nous avons affiché un rythme soutenu sur les longs relais lors des essais libres d’hier, ce qui nous donne confiance. Le véritable défi, cependant, sera de gérer les trois trains de pneus obligatoires. Il sera intéressant de voir comment les équipes aborderont cette question, car de nombreuses options stratégiques sont envisageables. Évidemment, les équipes et les pilotes auront de longues réunions ce soir pour élaborer des idées."

Son coéquipier, Gabriel Bortoleto, a manqué sa place en Q2 de peu réalisant le 16e temps le plus rapide, à seulement 0,022s de la 15e place.

"C’est très douloureux de rater la Q2 pour seulement deux centièmes de seconde, surtout ici à Monaco, où tout est si serré et où la différence réside dans la maîtrise de chaque virage. J’ai freiné un peu trop tard à l’approche de l’avant-dernier virage, ce qui a provoqué du sous-virage et m’a probablement coûté ces millisecondes cruciales. Mais lors d’une séance de qualifications comme celle-ci, tout le monde pourrait en dire autant : on aurait toujours pu faire mieux. Après une EL3 difficile, je suis content que nous ayons trouvé un meilleur équilibre pour les qualifications ; c’était la première séance où je me sentais à l’aise avec la voiture, ce qui est crucial car il faut être dans le rythme dès le premier relais."

"La course de demain, avec les nouvelles règles sur les composés de pneus, sera intéressante : nous verrons probablement des stratégies folles, certaines réussies, d’autres non, mais il y aura quelques chances de progresser par rapport à un Monaco classique. Nous sommes proches de nos rivaux et nous essaierons de maximiser la moindre opportunité. Même si le résultat d’aujourd’hui est décevant, il fait partie du défi unique de Monaco. Maintenant, nous nous concentrons entièrement sur demain : nous devons être intelligents dans notre stratégie et nous battre pour chaque position."