A 31 ans, Hirakawa peut-il passer des 24H du Mans à la F1 ?

Ryo Hirakawa estime qu’il prend les bonnes mesures pour décrocher un volant à temps plein grâce à son rôle chez Haas F1 cette saison. Âgé de 31 ans, le réserviste de l’équipe américaine a rejoint la structure en avril de cette année, après avoir débuté la saison sous contrat avec Alpine.

Cette expérience en F1 s’inscrit dans le cadre du partenariat technique entre Toyota Gazoo Racing et Haas. Hirakawa est champion du monde d’endurance et vainqueur des 24 Heures du Mans avec Toyota, et il espère que cela débouchera sur un volant à temps plein.

"Pour le moment, j’essaie d’obtenir un baquet régulier à l’avenir" a déclaré Hirakawa. "Ce n’est qu’une étape, et j’espère que cela arrivera avant que je ne sois trop vieux."

Lorsqu’on lui a demandé si cet objectif était réaliste, Hirakawa s’est montré optimiste : "J’y crois simplement. Pour l’instant, je fais de mon mieux, je montre que je mérite une chance. Ce n’est pas facile, bien sûr, mais je pense que je fais ce qu’il faut."

Hirakawa devra toutefois convaincre Haas qu’il est le bon choix face à Esteban Ocon et Oliver Bearman, ou compter sur Toyota pour le pousser vers un baquet de titulaire si la marque accroît son implication auprès de Haas. Le directeur de l’équipe américaine, Ayao Komatsu, confirme qu’il est dans les plans du team, mais pas en tant que titulaire.

"Évidemment, nous avons travaillé étroitement avec lui tout au long de l’année. Et nous avons déjà un programme prêt pour l’année prochaine. Nous devons simplement voir comment il évolue. Il comprend vraiment les objectifs à long terme et il fait un travail très, très professionnel. Nous devons simplement continuer à construire là-dessus" a déclaré Komatsu.

Ancien champion de Super GT et pilote Super Formula au Japon avant son passage au WEC, Hirakawa a déclaré que le programme mis en place par Toyota pour ses pilotes devient "de plus en plus vaste et performant".

"J’ai aussi progressé en WEC. C’est une voiture différente, mais le simple fait d’être avec l’équipe de Formule 1 est impressionnant : ils cherchent à optimiser les moindres détails, et cela m’aide vraiment pour mes performances en WEC, pour ma conduite et pour la manière dont nous faisons progresser la voiture. Absolument tout."