Red Bull revient fort, mais Norris reste confiant pour obtenir son premier titre

Lando Norris aborde cette fin de saison 2025 avec l’intime conviction que sa première couronne mondiale en Formule 1 n’a jamais été aussi accessible. Le Britannique, désormais au sommet de sa maturité sportive, estime avoir "beaucoup plus de chances cette année que l’année dernière", conscient que sa progression personnelle constitue un atout déterminant dans la lutte pour le titre.

Toutefois, cette confiance s’accompagne d’une lucidité implacable. Le pilote McLaren rappelle que rien n’est jamais acquis face aux meilleurs pilotes du monde, à commencer par son propre coéquipier Oscar Piastri, dont l’ascension rapide entre sa deuxième et sa troisième saison lui impose une pression constante.

Surtout, un adversaire presque inattendu a redistribué les cartes. Là où Norris s’attendait récemment encore à une bataille interne chez McLaren pour le championnat pilotes, Max Verstappen et Red Bull ont réussi une remontée aussi fulgurante qu’inquiétante pour McLaren. Le Néerlandais, quadruple champion du monde, pourrait transformer cette résurgence en un cinquième titre consécutif, avec une portée historique considérable.

Norris refuse pourtant de tomber dans le piège de la surprise. Red Bull reste, selon lui, une équipe "composée de personnes très intelligentes" qui n’a jamais été "si loin derrière" malgré des phases plus délicates...

"Je crois sincèrement que je peux devenir champion du monde, et j’ai beaucoup plus de chances cette année que l’année dernière, c’est certain," confie Norris au Grand Prix du Mexique.

"En tant que pilote, j’ai davantage confiance en mes capacités que la saison dernière, mais cela ne signifie pas nécessairement que j’ai de meilleures chances. Je suis confronté à Oscar, un pilote qui s’est considérablement amélioré entre sa deuxième et sa troisième saison, et je suis face à Max, un quadruple champion du monde."

"C’est différent de l’année dernière, mais en même temps, je suis confronté aux meilleurs pilotes du monde, donc je ne m’attends qu’à des batailles difficiles."

Norris s’attendait cependant, il y a quelques semaines encore, à ne devoir se battre qu’avec son équipier pour un premier titre pilotes en F1. Mais Max Verstappen et Red Bull ont créé la surprise avec une remontée absolument spectaculaire, qui pourrait être historique si le Néerlandais la concluait avec un 5e titre.

Honnête ou non, le Britannique dément toutefois avoir été autant surpris que les fans ou même les médias...

"Non, car ils ont remporté les deux derniers championnats constructeurs avant nous. Leur équipe compte des personnes très intelligentes qui ont remporté plusieurs championnats du monde, et ils n’ont jamais été si mauvais. Ils n’ont jamais été si loin derrière."

"Et je rappelle que Max a décroché de nombreuses pole positions tout au long de l’année, donc ce n’est pas comme s’ils avaient été mauvais."

Si Norris n’est pas surpris du retour de Red Bull dans la course c’est parce que son équipe, McLaren, a démontré ces dernières années que l’on pouvait réussir une remontée spectaculaire en comprenant bien ce dont ont besoin ces F1 à effet de sol.

"Quand on comprend d’où nous venons il y a quelques années, nous avons fait des progrès beaucoup plus importants qu’eux pour remporter nos deux championnats. Je pense que quand on sait ce qui est possible en interne au sein de mon équipe et qu’on commence à comprendre les choses et à saisir les différences que l’on peut faire, c’est la même chose pour eux."

"Ils ont une équipe incroyable qui a remporté de nombreux championnats du monde, et un pilote incroyable. Quand on met tout cela ensemble, cela ne peut pas être une surprise, surtout quand on vit dans le monde dans lequel ils évoluent. Je pense que quand on sait tout ce qui se passe et qu’on comprend comment l’aérodynamique fonctionne avec la voiture et tout le reste, c’est tout le contraire d’une surprise."