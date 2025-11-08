Troisième, Leclerc admet qu’il est passé à ’quelques centièmes’ d’un ’désastre’

Sa qualification aurait pu s’arrêter en Q1 au Brésil

Auteur : Emmanuel Touzot
8 novembre 2025 - 20:35
Charles Leclerc peut être rassuré après une première partie de week-end difficile à Interlagos. Le pilote Ferrari s’est qualifié troisième pour la course du Grand Prix du Brésil, et il a confirmé que les profonds changements effectués entre le Sprint et la qualification ont payé.

En effet, sa SF-25 n’était pas performante en Sprint Shootout hier et lors du Sprint en ce début de journée, avec une cinquième place glanée in extremis face à Fernando Alonso. La Scuderia a alors décidé de tout revoir, et cela a payé malgré une qualification de justesse en Q2.

Leclerc était 13e à quelques secondes de la fin de Q1, et il n’a pas amélioré son premier secteur, mais a finalement réussi à remonter dans le classement et à se hisser en Q2, avant de réussir sa fin de séance.

"De très bons tours en Q2 et en Q3, et tout est tellement serré que ça peut passer d’un week-end désastreux à un très bon week-end en quelques centièmes de secondes. Je suis heureux d’avoir réussi à tout mettre bout à bout en Q2 et Q3" a déclaré Leclerc.

Le Monégasque admet que réussir un tour propre était la clé pour atteindre une si bonne position sur la grille de départ : "C’était crucial pour nous car c’était à la limite. Et je suis satisfait de la troisième place, car ça a été un week-end difficile pour nous jusqu’ici."

