4 secondes à trouver ? Alonso relativise le déficit évoqué par Stroll chez Aston Martin F1

Fernando Alonso comprend la tendance évoquée par son équipier Lance Stroll, selon laquelle Aston Martin doit encore débloquer jusqu’à quatre secondes de performance avec l’AMR26. Mais l’Espagnol estime que ce chiffre brut ne reflète pas totalement la réalité actuelle, alors que les pilotes découvrent des monoplaces radicalement différentes à l’aube de la saison 2026.

À l’approche du Grand Prix d’Australie, Aston Martin s’avance clairement "à reculons", dans un contexte où l’attention médiatique autour de l’équipe est immense. Avec Adrian Newey à la tête du projet technique, Honda comme nouveau motoriste officiel, et l’arrivée de la nouvelle usine et de la soufflerie, l’écurie de Silverstone dispose sur le papier de tous les ingrédients pour viser des titres à moyen terme.

Mais cette première saison de la nouvelle ère pourrait s’avérer délicate, le temps que toutes les pièces du puzzle s’emboîtent.

Sur la piste, Aston Martin n’a pour l’instant pas affolé les écrans de chronométrage lors des essais hivernaux. Cela fait suite à une arrivée tardive à Barcelone, où seulement une soixantaine de tours ont été couverts. À Bahreïn, le roulage est également resté limité.

À l’issue de la première journée d’essais à Sakhir, durant laquelle Stroll n’avait bouclé que 36 tours, le Canadien avait dressé un constat sans détour.

"Nous devons essayer de trouver quatre secondes de performance", avait-il déclaré. "Je ne pense pas que ça tombera du ciel."

Interrogé sur l’ampleur réelle du retard d’Aston Martin, Alonso s’est lui montré prudent.

"Difficile à dire", a reconnu l’Espagnol. "Je pense que Lance a dit ça parce qu’à Barcelone, nous étions à quatre secondes et demie, et lors des deux premiers jours à Bahreïn, nous étions autour de quatre secondes et demie ou cinq. Donc ça semblait être une tendance sur les trois derniers jours."

"Mais je ne sais pas. J’ai fait un tour jeudi où je suis sorti large au virage 4, et ensuite, de ce point jusqu’à la ligne d’arrivée, j’ai gagné huit dixièmes. Juste pour vous donner une idée du nombre d’erreurs qu’il y a dans chaque tour que nous faisons actuellement."

"Il y a des tours où nous gagnons ou perdons huit dixièmes simplement en changeant un réglage."

Selon Alonso, la problématique actuelle dépasse largement la recherche de quelques dixièmes.

"Donc ce n’est pas comme si nous devions trouver deux dixièmes. Quand nous allons optimiser le tout, peut-être que nous débloquerons des secondes."

Le pilote espagnol espère ainsi disposer d’une vision plus claire à l’issue de la prochaine session d’essais.

"Espérons que cette semaine nous aurons une meilleure image. Comme je l’ai dit, nous sommes réalistes. Nous ne serons pas les plus rapides à Melbourne. Nous avons commencé lentement et à reculons, mais il est difficile de dire exactement où nous en sommes."

Aston Martin, comme ses dix rivales de la grille 2026, dispose encore de trois jours d’essais à Bahreïn avant l’ouverture de la saison en Australie, un temps précieux aux yeux d’Alonso.

Le pilote a également été interrogé sur plusieurs blocages de roues observés lors de longs relais au rétrogradage, dont un particulièrement spectaculaire, et sur la pertinence de ces images pour illustrer ses difficultés actuelles.

"Oui et non", a-t-il répondu. "Je pense que c’en est une partie, mais il ne faut pas oublier que pour nous, c’est la toute première fois dans l’histoire de l’équipe que nous construisons la boîte de vitesses. La toute première fois."

"C’est un défi, et nous devons progresser. Nous avons besoin de plus d’informations. Pour la première fois, comme je l’ai dit, nous construisons la boîte, le différentiel, l’embrayage, ce genre de choses."

"Donc quand nous roulons et que certains rétrogradages sont un peu durs, ou autre, nous rentrons au stand, nous changeons quelques réglages, et nous repartons tester."

"Avant, nous avions un moteur et une boîte Mercedes avec tous les réglages déjà faits, et maintenant, pour nous, tout est nouveau. Je pense donc que le temps que nous avons actuellement est nécessaire pour améliorer tout cela."