WEC, Shanghai : Rebellion remporte une victoire mémorable !

La R13-Gibson de Norman Nato, Gustavo Menezes et Bruno Senna passe en tête devant le drapeau à damier à l’issue des 4 Heures de Shanghai, pour assurer la première victoire en WEC d’une équipe LMP1 privée. Bruno Senna franchit la ligne d’arrivée 66 secondes devant la Toyota TS050-Hybrid n°8 de Kazuki Nakajima et double la Toyota n°7 dans les dix dernières minutes de la course.

La première voiture de la catégorie LMGTE Pro est la Ferrari AF Corse n°51 de James Calado et Alessandro Pier Guidi, mais les vérifications techniques d’après-course révèlent un problème avec la hauteur de roulement et elle se retrouve disqualifiée. La 911 RSR-19 Porsche GT Team n°92 de Michael Christensen et Keven Estre prend ainsi la première place. L’Aston Martin Racing Vantage n°95 menait la course, mais elle crève un pneu, répandant des débris sur la piste. Marco Sorensen doit faire un arrêt au stand imprévu, faisant retomber l’équipage danois à la cinquième place.

JOTA remporte la victoire dans la catégorie LMP2 avec Anthony Davidson, Roberto Gonzalez et Antonio Felix Da Costa devant leurs coéquipiers Ho-Pin Tung, Will Stevens et Gabriel Aubry dans l’Oreca Jackie Chan DC Racing n°37.

TF Sport remporte sa deuxième victoire en WEC dans la catégorie LMGTE, Charlie Eastwood terminant devant la Porsche Team Project 1 n°57 malgré un court arrêt à cinq minutes de la fin des quatre heures de course.

Au départ, les deux Ginettas LNT et la Toyota Gazoo Racing TS050 n°8 prennent l’avantage sur Norman Nato dans la R13 Rebellion n°1 alors que le pilote français se débattent avec des problèmes d’adhérence en début de course. La Ginetta n°6 de Charlie Robertson mène la voiture n°5 de Ben Hanley avec Sébastien Buemi en troisième position devant Kamui Kobayashi dans la Toyota n°7. Cependant, le départ a été jugé trop bon pour les deux Ginetta et la Toyota n°7 et une pénalité de drive through leur a été imposée à la deuxième heure de course.

Nato remonte rapidement vers l’avant du peloton et avec de bons relais, la rébellion n°1 est de retour en tête du peloton avec Gustavo Menezes au volant pour la deuxième heure.

En LMGTE Pro, on assiste à une bataille épique pour la première place avec la Porsche n°92 de Kevin Estre poussée à la deuxième place par Nicki Thiim en pole position dans l’Aston Martin n°95. Les six voitures se disputent la place, la Ferrari n°51 et l’Aston Martin n°97 se disputant la troisième place.

Estre maintient la pression sur la voiture de tête et après 45 minutes de course, le champion du monde en titre devance l’Aston Martin.

La LMP2 voit Cool Racing perdre l’avantage au départ face à Jackie Chan DC Racing, piloté par Will Stevens qui se créé une belle avance lors du premier relais sur Antonin Borga, qui a survécu au contact avec la Porsche Proton Competition n°78. Anthony Davidson se hisse à la deuxième place dans l’Oreca-Gibson JOTA n°38, avec la High Class Racing n°33 en troisième position avec Kenta Yamashita à son volant.

La Porsche 911 RSR Team Project 1 no56 s’éloigne depuis la pole LMGTE Am avec Egidio Perfetti au volant. Il y a contact avec l’Aston Martin no98 de Paul Dalla Lana au premier tour, ce qui fait chuter le Canadien. Perfetti reçoit une pénalité de drive through pour le contact et la tête de la course est récupérée par l’Aston Martin TF Sport pilotée par Salih Yoluc.

De retour en tête du peloton, la R13 Rebellion Racing n°1 a pris 35 secondes d’avance sur la Toyota n°8 à mi-parcours de la course de 4 heures. La TS050 en deuxième position, pilotée par Brendon Hartley, a 35 secondes d’avance sur Jose Maria Lopez dans la Toyota n°7, l’Argentin travaillant dur pour rattraper le temps perdu pendant la pénalité de drive through pour son faux départ. Les deux Ginetta de l’équipe LNT se sont classés quatrième et cinquième après avoir chacune purgé une pénalité de drive through.

Au bout de deux heures, l’Aston Martin Vantage n°95 est de retour en tête du peloton LMGTE Pro après que la Porsche n°92 ait dû effectuer un arrêt de dix secondes pour sortie dangereuse lors du premier arrêt au stand, ce qui la relègue à la troisième place derrière la Ferrari n°51. Marco Sorensen a 12 secondes d’avance sur la Ferrari d’Alessandro Pier Guidi dans la Vantage n°95, tandis que la Porsche 911 n°92 de Michael Christensen est à 12 secondes derrière la Ferrari.

Anthony Davidson, champion du monde 2014, voit Ricardo Gonzalez prendre la tête de la catégorie LMP2 dans l’Oreca-Gibson JOTA n°39, le Mexicain ayant 20 secondes d’avance sur l’Oreca n°22 de Phil Hanson, le pilote britannique United Autosports, sur une autre stratégie d’arrêts après avoir dû faire un passage au stand pour enlever des débris dans l’arrivée d’air. L’Oreca Jackie Chan DC Racing n°37 d’Ho Pin Tung termine troisième et se rapproche rapidement de la deuxième voiture à la fin de la deuxième heure. La voiture sous pavillon chinois rattrape Hanson et le dépassé pour prendre la deuxième place avec un peu plus de 90 minutes de course à faire.

TF Sport poursuit sur sa lancée avec Salih Yoluc qui cède le volant de l’Aston Martin n°90 à Jonny Adam avec 20 secondes d’avance sur la Porsche n°57 du Team Project 1 et la Porsche n°56 de David Heinemeier-Hansson en troisième position.

Rebellion Racing continue de mener la course durant la troisième heure, Bruno Senna prenant la relève de Gustavo Menezes. Le Brésilien possède une confortable avance sur les deux Toyota, menées par la TS050 n°8 de Kazuki Nakajima.

Au bout de la troisième heure, l’Aston Martin n°95 de Marco Sorensen fait une sortie de piste au virage 14 lorsque le pneu arrière gauche explose, jonchant la piste de débris. Le Danois parvient à ramener la voiture au stand pour s’équiper de nouveaux pneus, le drapeau étant passé au jaune pour laisser aux commissaires le temps de dégager les débris. Cela permet à la Ferrari AF Corse n°51 d’Alessandro Pier Guidi de prendre la tête de la catégorie LMGTE Pro et à toutes les voitures de tête des catégories LMP1 et LMGTE Pro de se rendre aux stands pour profiter de cette course sous drapeau jaune.

À la reprise, Rebellion Racing a 35 secondes d’avance et Senna parvient à grappiller quelques secondes de plus dans les tours suivants. La Ferrari n°51 a 14 secondes d’avance sur la Porsche n°92 de Kevin Estre avec l’Aston Martin n°97 en troisième position mais sous la pression de la Porsche n°91 de Gianmaria Bruni. L’Aston n°95 est en 5ème place dans la catégorie, 26 secondes derrière la Ferrari de tête.

La lutte pour la victoire en LMP2 se poursuit à la reprise avec l’Oreca JOTA n°38 pilotée par Alex Da Costa, qui tient 12 secondes d’avance sur l’Oreca n°22 de Paul Di Resta, et 17 secondes de plus sur l’Oreca Jackie Chan DC Racing n°37.

L’Aston Martin TF Sport n°90 détient également la première place alors que Jonny Adam passe le relais à Charlie Eastwood pour la dernière partie de la course. Le pilote irlandais a 34 secondes d’avance sur la Porsche Team Project 1 n°57 et un tour d’avance sur l’AF Corse n°83, troisième de la course, alors que le compte à rebours affiche les dernières 30 minutes de la course de 4 heures. En fin de compte, Eastwood ramène la voiture à la maison 16 secondes devant la Porsche, malgré un plongeon dans les stands à 5 minutes de la fin de la course pour prendre un peu de carburant. L’Aston Martin Racing Vantage n°98 complète le podium LMGTE Am, un excellent résultat si l’on considère que Paul Dalla Lana s’était laissé entraîner sans pitié dans le premier tour, retombant en queue du classement.

La victoire en LMP2 est remportée par l’Oreca 07 JOTA n°38 avec Antonio Felix da Costa qui franchit la ligne d’arrivée avec la première victoire de l’équipe pour sa première saison complète du WEC, et la première victoire en WEC pour le fabricant de pneus Goodyear.

La 488 n°51 est revenue en tête des deux Porsche 911 pour enregistrer la première victoire de Ferrari en LMGTE Pro à Shanghai. Alessandro Pier Guidi franchit la ligne d’arrivée avec seulement 6,7 secondes d’avance sur Kevin Estre dans la Porsche n°92, et la 911 RSR-19 n°91 13 secondes plus loin. Cependant, lors des vérifications techniques d’après-course, on constate que la hauteur de course de la Ferrari était inférieure au minimum autorisé de 50 mm, disqualifiant la voiture. Les deux Porsche passent donc en première et deuxième place, l’Aston Martin n°97 de Maxime Martin et Alex Lynn se classant troisième. Le résultat reste provisoire sous réserve d’un recours formé par AF Corse contre la décision des commissaires.

Bruno Senna franchit la ligne d’arrivée devant ses coéquipiers et toute l’équipe Rebellion Racing, qui l’attendent dans la voie des stands. Senna devient également le premier pilote à enregistrer des victoires dans chacune des quatre catégories du WEC. Pour souligner la domination de Rebellion, Bruno Senna double la Toyota n°7 de Mike Conway 15 minutes avant le drapeau à damier et la TS050 n°8 de Kazuki Nakajima est la seule autre voiture en tête du tour, 66 secondes derrière la R13-Gibson.

La prochaine manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA 2019/20 sera les 8 Heures de Bahreïn le samedi 14 décembre.