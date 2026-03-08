F2, Melbourne, Course principale : Tsolov signe une victoire confortable

C’est l’heure de la course principale, la première de l’année en F2, avec Beganovic en pole devant les deux Rodin de Stenshorne et Dunne. Mais le poleman suédois rate son départ et glisse à la cinquième position, laissant les Rodin en tête devant Tsolov. Stenshorne et Dunne sont en lutte pour la première place : Dunne passe dans la ligne droite mais se rabat trop tôt et freine devant Stenshorne. Le Norvégien ne peut rien faire pour éviter le contact et les deux Rodin abandonnent. Dunne est pénalisé pour cette manœuvre et aura cinq places de pénalité sur la grille à la prochaine course.

Après quelques tours sous voiture de sécurité, la course reprend avec Tsolov en tête devant Camara et Beganovic. Au sixième tour, les premières monoplaces en pneus super tendres s’arrêtent aux stands. Beganovic est le premier des hommes de tête à effectuer son arrêt obligatoire : la stratégie de s’arrêter prématurément n’a pas fonctionné puisque non seulement Tsolov et Camara ressortent toujours devant lui, mais en plus il a perdu deux places supplémentaires. Il réussit à dépasser Van Hoepen et Goethe mais a perdu beaucoup de temps.

Quelques tours plus tard, Beganovic revient sur Camara et parvient à le doubler au virage 9. Mais l’aventure va s’arrêter là pour le Suédois : trahi par sa mécanique, il est forcé de s’arrêter en piste. La voiture de sécurité intervient une nouvelle fois, ce qui n’arrange pas les affaires des pilotes sur une stratégie alternative. Ceux-ci préfèrent alors s’arrêter plus tôt que prévu et le leader Varrone effectue son arrêt obligatoire, ressortant toujours en tête de la course, mais avec des pneus super tendres à faire tenir plus de dix tours.

Quand la voiture de sécurité s’efface, Tsolov réussit à dépasser Varrone au virage 3 et à s’emparer de la tête de la course. Camara a quant à lui du mal à dépasser Varrone avec le DRS, mais l’Argentin écope de cinq secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Toujours en difficulté pour dépasser Varrone, Camara voit ses concurrents derrière lui se rapprocher, Van Hoepen en premier lieu. Au 27è tour, le Brésilien trouve l’ouverture au virage 12, après avoir échoué précédemment au même endroit, et passe deuxième.

Varrone continue de résister tant bien que mal, mais au 29è tour Van Hoepen et Goethe le passent. Ses pneus super tendres s’étant trop dégradés, l’Argentin va chuter au classement sur les quatre derniers tours.

En tête, Tsolov n’est plus inquiété et s’impose pour la première fois en Formule 2. Il est accompagné sur le podium par Camara et Van Hoepen. Goethe termine au pied du podium, suivi par Miyata et - beaucoup plus loin - Inthraphuvasak. Colton Herta finit la course en septième position et prend ses premiers points de la saison, après une bataille en début de course avec son coéquipier Miyata, dont le Japonais est ressorti vainqueur. Mini franchit la ligne d’arrivée en huitième position et Montoya et Duerksen empochent les derniers points.